Basketbolda haftanın maç programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
11 Nisan Cumartesi:
13.00 Safiport Erokspor-Mersinspor (Sinan Erdem)
18.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
20.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
12 Nisan Pazar:
13.00 Glint Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)
15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor (Hayri Gür)
18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)
13 Nisan Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
23 Nisan Perşembe:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
12 Nisan Pazar:
14.45 Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol (Karataş Şahinbey)
15.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Finalspor (TOBB ETÜ)
16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.15 Çayırova Belediyespor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Çayırova)
13 Nisan Pazartesi:
16.00 OGM Ormanspor-Kipaş İstiklalspor (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Göztepe (Gazanfer Bilge)
18.00 Fenerbahçe Koleji RAMS-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
19.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Darüşşafaka Lassa (Kocaeli Atatürk)
