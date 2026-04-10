09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Basketbolda haftanın maç programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta mücadelelerinin fikstürü.

calendar 10 Nisan 2026 12:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda haftanın maç programı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

11 Nisan Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Mersinspor (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

20.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

12 Nisan Pazar:

13.00 Glint Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)

15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor (Hayri Gür)

18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

13 Nisan Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Nisan Perşembe:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi)


Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

12 Nisan Pazar:

14.45 Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol (Karataş Şahinbey)

15.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Finalspor (TOBB ETÜ)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Çayırova Belediyespor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Çayırova)

13 Nisan Pazartesi:

16.00 OGM Ormanspor-Kipaş İstiklalspor (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Göztepe (Gazanfer Bilge)

18.00 Fenerbahçe Koleji RAMS-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

19.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Darüşşafaka Lassa (Kocaeli Atatürk)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
