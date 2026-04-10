09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Galatasaray 'yüzde yüz şampiyon'

1987 senesinden beri son 6 hafta 4 puan avantaj yakaladığı sezonları Galatasaray mutlu bitirdi.

10 Nisan 2026 10:37 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 10:38
Teknik direktör Okan Buruk kriz anlarında liderliğini gösterdi ve Trabzon'dan yenilgiyle dönen takımını 3 günde ayağa kaldırmasını bildi.

Osimhen'in yokluğuna rağmen Icardi'yi tercih etmeyen deneyimli hoca, ileri uçta Barış Alper'le başladı. Formsuz Lucas Torreira ligde ikinci kez kulübeye çekildi, İlkay Gündoğan 11'e girdi. Göztepe maçında ilk iki gol, Barış ve İlkay'ın şutundan gelirken, Okan Buruk'un radikal hamleleri tabelaya yansıdı.

BU FARKLA HEP ŞAMPİYON!

İstatistikler de Galatasaray'ın mutlu sona ulaşacağını gösteriyor.

Sarı-kırmızılı takım, 3 puanlı sisteme geçilen 1987 senesinden beri son 6 hafta 4 puan avantaj yakaladığı sezonları şampiyon olarak tamamladı.

SON 3 SEZONUN GERİSİNDE AMA ZİRVEDE!

Puanını 67'ye çıkaran Galatasaray, geçen 3 sezondaki ortalamasının gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım, ilk 28 hafta performansı dikkate alındığında Okan Buruk yönetiminde sırasıyla 69, 75 ve 71 puan topladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
