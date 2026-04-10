Galatasaray 'yüzde yüz şampiyon'

Teknik direktör Okan Buruk kriz anlarında liderliğini gösterdi ve Trabzon'dan yenilgiyle dönen takımını 3 günde ayağa kaldırmasını bildi.
Osimhen'in yokluğuna rağmen Icardi'yi tercih etmeyen deneyimli hoca, ileri uçta Barış Alper'le başladı. Formsuz Lucas Torreira ligde ikinci kez kulübeye çekildi, İlkay Gündoğan 11'e girdi. Göztepe maçında ilk iki gol, Barış ve İlkay'ın şutundan gelirken, Okan Buruk'un radikal hamleleri tabelaya yansıdı.
BU FARKLA HEP ŞAMPİYON!
İstatistikler de Galatasaray'ın mutlu sona ulaşacağını gösteriyor.
Sarı-kırmızılı takım, 3 puanlı sisteme geçilen 1987 senesinden beri son 6 hafta 4 puan avantaj yakaladığı sezonları şampiyon olarak tamamladı.
SON 3 SEZONUN GERİSİNDE AMA ZİRVEDE!
Puanını 67'ye çıkaran Galatasaray, geçen 3 sezondaki ortalamasının gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım, ilk 28 hafta performansı dikkate alındığında Okan Buruk yönetiminde sırasıyla 69, 75 ve 71 puan topladı.
Osimhen'in yokluğuna rağmen Icardi'yi tercih etmeyen deneyimli hoca, ileri uçta Barış Alper'le başladı. Formsuz Lucas Torreira ligde ikinci kez kulübeye çekildi, İlkay Gündoğan 11'e girdi. Göztepe maçında ilk iki gol, Barış ve İlkay'ın şutundan gelirken, Okan Buruk'un radikal hamleleri tabelaya yansıdı.
BU FARKLA HEP ŞAMPİYON!
İstatistikler de Galatasaray'ın mutlu sona ulaşacağını gösteriyor.
Sarı-kırmızılı takım, 3 puanlı sisteme geçilen 1987 senesinden beri son 6 hafta 4 puan avantaj yakaladığı sezonları şampiyon olarak tamamladı.
SON 3 SEZONUN GERİSİNDE AMA ZİRVEDE!
Puanını 67'ye çıkaran Galatasaray, geçen 3 sezondaki ortalamasının gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım, ilk 28 hafta performansı dikkate alındığında Okan Buruk yönetiminde sırasıyla 69, 75 ve 71 puan topladı.