Liverpool ayrılığı açıkladı: Robertson

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da yeni bir gelişme yaşandı.
Merseyside ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 32 yaşındaki sol beki Andrew Robertson ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.
"PEK PİŞMANLIĞIM YOK"
Ayrılığın açıklanmasının ardından röportaj veren Robertson, "Bu futbol kulübündeki harika anılara her zaman özlemle bakacağım, kulübe dokuz yıl boyunca ruhumu ve kalbimi koydum ve pek pişmanlığım yok." dedi.
PERFORMANSI
2017/2018 sezonunda Hull City'den Liverpool'a transfer olan Robertson; 373 maçta 13 gol - 69 asistlik performans sergiledi.
Robertson; iki Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, (FA Cup) ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Community Shield kazandı.
