09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Liverpool ayrılığı açıkladı: Robertson

Liverpool, 9 yıldır takımda forma giyen başarılı sol bek Andrew Robertson'un sezon sonu ayrılacağını açıkladı

calendar 09 Nisan 2026 21:03 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 02:01
Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da yeni bir gelişme yaşandı.

Merseyside ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 32 yaşındaki sol beki Andrew Robertson ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

"PEK PİŞMANLIĞIM YOK"

Ayrılığın açıklanmasının ardından röportaj veren Robertson, "Bu futbol kulübündeki harika anılara her zaman özlemle bakacağım, kulübe dokuz yıl boyunca ruhumu ve kalbimi koydum ve pek pişmanlığım yok." dedi.

PERFORMANSI

2017/2018 sezonunda Hull City'den Liverpool'a transfer olan Robertson; 373 maçta 13 gol - 69 asistlik performans sergiledi. 

Robertson; iki Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, (FA Cup) ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Community Shield kazandı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.