09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu istenen katkıyı veremedi!

El Bilal Toure'nin sakatlığı nedeniyle daha fazla süre bulan Mustafa Hekimoğlu, bu süreçte skor katkısı sağlayamadı.

calendar 09 Nisan 2026 15:16
Haber: Haberturk, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu istenen katkıyı veremedi!
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de hedeflerinin uzağında kalırken kulübeden gelmeyen katkı göze çarpan en önemli noktalardan biri oldu.

Siyah-beyazlılarda genelde sol kanatta yer alan El Bilal Toure'nin sakatlığında Hyeon-Gyu Oh'un ardından ikinci forvet konumuna gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, skor katkısı veremedi.

PERFORMANSI

Bu sezon toplamda 16 maçta görev alan Mustafa, sadece 1 kez 11'de başlarken 1 kez fileleri buldu.

18 yaşındaki santrfor, A takımdaki 3 sezonda ise toplam 56 maça çıkarken bunların sadece 10'unda ilk 11 başladı. Genç futbolcu toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon sakatlıklardan da çok çeken Hekimoğlu, tüm kulvarlarda 19 maçı kaçırdı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
