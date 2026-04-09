09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Beşiktaş, bu sezon en fazla üç maç üst üste kazanabildi!

Fenerbahçe derbisi öncesinde Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında puan kaybı yaşayınca bu sezon en fazla üç maçlık galibiyet serisiyle yetindi.

calendar 09 Nisan 2026 15:27
Haber: Haberturk, Fotoğraf: bjk.com.tr
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye son dakikada gelen penaltı ile 1-0 mağlup olan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 15, takipçileri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ise 11 puan gerisine düştü.

Bitime 6 maç kala ilk 3 şansını iyice zora sokan siyah-beyazlılar, seri galibiyetlere bu sezon boyunca hasret kaldı.

SADECE 3 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANABİLDİ
Derbi öncesinde Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarını kazanan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında kayıp yaşarken bu sezon en fazla üst üste 3 maç kazanabildi.

Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor maçlarını kazanarak en uzun seriyi yakalayan Beşiktaş, derbide Galatasaray'a mağlup olmuştu.

Beşiktaş bunun yanı sıra sadece 3 kez ikişer maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Beşiktaş kalan maçları kazanarak ligi ulaşılacak en yüksek puanda bitirmeyi hedeflerken Türkiye Kupası'nı da kazanarak Avrupa biletini direkt almayı hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
