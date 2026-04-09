09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-232'
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Kayserispor taraftarlarından Fenerbahçe maçının biletlerine büyük ilgi

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor'da, sarı-kırmızılı taraftarlar maç biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

09 Nisan 2026 16:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Zecorner Kayserispor'da, sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın biletlerine ilgi gösterdi.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 29'uncu haftada sahasında konuk edeceği Fenerbahçe karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı. 11 Nisan Cumartesi günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Mücadelenin biletleri 3 bin 38 TL ile 6 bin 38 TL arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunuldu. İç Anadolu ekibinin taraftarları da zorlu karşılaşmanın biletlerine ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mimarsinan Parkı içerisinde yer alan Kayserispor Buluşma Noktası'ndaki Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yarım saattir bilet sırasında beklediğini söyleyen Mehmet Kalyoncu (23), "Kayserispor taraftarıyım. Yarım saattir sırada bekliyoruz. Akşama kadar da sıra olsa sırada bekleriz. Son maçta biraz talihsizlikler yaşamış olsak bile tüm kalbimle bu maçı alacağımıza inanıyorum. Şu an kuyruk kalabalık. Kayserispor taraftarını destekleyecektir. O yüzden herkes burada. Onlara da taraftarını desteklediği ve Kayserispor'u yarı yolda bırakmadığı için teşekkür ederim. Kayserispor sana güveniyoruz" dedi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
