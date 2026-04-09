NBA'de şok iddia: Bilinçli kaybetme ve soruşturma gündemi...

NBA, ABD merkezli dünyanın en büyük basketbol ligi olarak bilinir ve her sezon sonunda en kötü performans gösteren takımlar, genç yıldız adaylarını seçme avantajı elde eder. Bu sistem, bazı takımların bilinçli olarak maç kaybetmeye yönelmesi tartışmalarını da beraberinde getirir. "Tanking" olarak adlandırılan bu strateji, son günlerde yeniden ligin gündemine oturdu.



NBA'de sezonun son bölümüne girilirken "tanking" (bilinçli kaybetme) tartışmaları yeniden alevlendi. ABD basınında yer alan gelişmeler ve maç içi tartışmalı pozisyonlar, ligin bazı takımlar hakkında inceleme başlatabileceği yönünde güçlü bir gündem oluşturdu.



Tartışmaların fitilini ise dün gece oynanan Sacramento Kings – Golden State Warriors maçı ateşledi. Karşılaşmanın kritik bölümünde Kings'in önde olmasına rağmen yapılan sıra dışı faul tercihi, hem yorumcular hem de sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu hamle, "bilinçli kaybetme" şüphesini doğururken, NBA'in pozisyonu incelemeye aldığı iddiaları ortaya atıldı.



DRAFT ETKİSİ: ASIL NEDEN 2026 SINIFI





NBA'de tanking tartışmalarının bu sezon zirve yapmasının en önemli nedeni ise 2026 Draftı. Uzmanlara göre bu draft sınıfı son yılların en yetenekli oyuncu havuzlarından biri olarak görülüyor ve bu durum, play-off dışı kalan takımları bilinçli şekilde daha kötü performansa yönlendirebiliyor.



Lig içinden yöneticiler ve koçlar da bu durumun yaygınlaştığını açıkça dile getiriyor. Bazı takımların kritik anlarda yıldız oyuncuları dinlendirdiği, verimsiz beşlerle sahaya çıktığı ve düşük ihtimalli hücumlar tercih ettiği belirtiliyor.







YILDIZ İSİMLERDEN TEPKİ





Golden State Warriors yıldızı Draymond Green de yaşananlara tepki gösterdi. Green, NBA'in oyunculara disiplin konusunda sert davranırken, takımların tanking hamlelerine yeterince müdahale etmediğini savundu.



DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR VAR





Bu süreç yeni değil. Kısa süre önce Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun oynatılmaması da tartışma yaratmış ve lig tarafından incelemeye alındığı iddia edilmişti. Oyuncunun hazır olmasına rağmen sahaya sürülmemesi, "stratejik kaybetme" şüphesini doğurmuştu.



NBA HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR





NBA yönetimi ise sorunun farkında. Komisyoner Adam Silver liderliğinde, önümüzdeki sezonlar için tanking'i azaltmaya yönelik yeni kurallar üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Draft sistemi ve lotarya yapısında değişiklikler gündemde.



Kaynaklar: ESPN, ClutchPoints, SB Nation (Golden State of Mind), New York Post, Times of India



Dikkat çeken son maç;

🚨La NBA va a abrir una investigación tras esto que ocurrió anoche en el partido entre Sacramento Kings y Golden State Warriors, con el objetivo de evitar el tanking:



Bilgi Notu: Tanking, takımların daha iyi draft hakkı elde etmek amacıyla sezon içinde bilinçli olarak düşük performans göstermesi veya maç kaybetmeye yönelik stratejiler uygulaması olarak tanımlanır.