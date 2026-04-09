09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

NBA'de şok iddia: Bilinçli kaybetme ve soruşturma gündemi...

Sacramento maçındaki kritik an, NBA'de tanking iddialarını yeniden gündemin merkezine taşıdı. Karşılaşmada alınan tartışmalı kararlar, sosyal medyada ve ABD basınında geniş yankı uyandırdı. Bu gelişme sonrası ligde inceleme ihtimali konuşulmaya başlandı.

09 Nisan 2026 12:51
NBA, ABD merkezli dünyanın en büyük basketbol ligi olarak bilinir ve her sezon sonunda en kötü performans gösteren takımlar, genç yıldız adaylarını seçme avantajı elde eder. Bu sistem, bazı takımların bilinçli olarak maç kaybetmeye yönelmesi tartışmalarını da beraberinde getirir. "Tanking" olarak adlandırılan bu strateji, son günlerde yeniden ligin gündemine oturdu.

NBA'de sezonun son bölümüne girilirken "tanking" (bilinçli kaybetme) tartışmaları yeniden alevlendi. ABD basınında yer alan gelişmeler ve maç içi tartışmalı pozisyonlar, ligin bazı takımlar hakkında inceleme başlatabileceği yönünde güçlü bir gündem oluşturdu.

Tartışmaların fitilini ise dün gece oynanan Sacramento Kings – Golden State Warriors maçı ateşledi. Karşılaşmanın kritik bölümünde Kings'in önde olmasına rağmen yapılan sıra dışı faul tercihi, hem yorumcular hem de sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu hamle, "bilinçli kaybetme" şüphesini doğururken, NBA'in pozisyonu incelemeye aldığı iddiaları ortaya atıldı.

DRAFT ETKİSİ: ASIL NEDEN 2026 SINIFI

NBA'de tanking tartışmalarının bu sezon zirve yapmasının en önemli nedeni ise 2026 Draftı. Uzmanlara göre bu draft sınıfı son yılların en yetenekli oyuncu havuzlarından biri olarak görülüyor ve bu durum, play-off dışı kalan takımları bilinçli şekilde daha kötü performansa yönlendirebiliyor.

Lig içinden yöneticiler ve koçlar da bu durumun yaygınlaştığını açıkça dile getiriyor. Bazı takımların kritik anlarda yıldız oyuncuları dinlendirdiği, verimsiz beşlerle sahaya çıktığı ve düşük ihtimalli hücumlar tercih ettiği belirtiliyor.


YILDIZ İSİMLERDEN TEPKİ

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green de yaşananlara tepki gösterdi. Green, NBA'in oyunculara disiplin konusunda sert davranırken, takımların tanking hamlelerine yeterince müdahale etmediğini savundu.

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR VAR

Bu süreç yeni değil. Kısa süre önce Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun oynatılmaması da tartışma yaratmış ve lig tarafından incelemeye alındığı iddia edilmişti. Oyuncunun hazır olmasına rağmen sahaya sürülmemesi, "stratejik kaybetme" şüphesini doğurmuştu.

NBA HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

NBA yönetimi ise sorunun farkında. Komisyoner Adam Silver liderliğinde, önümüzdeki sezonlar için tanking'i azaltmaya yönelik yeni kurallar üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Draft sistemi ve lotarya yapısında değişiklikler gündemde.

Kaynaklar: ESPN, ClutchPoints, SB Nation (Golden State of Mind), New York Post, Times of India

Dikkat çeken son maç;


Bilgi Notu: Tanking, takımların daha iyi draft hakkı elde etmek amacıyla sezon içinde bilinçli olarak düşük performans göstermesi veya maç kaybetmeye yönelik stratejiler uygulaması olarak tanımlanır.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
