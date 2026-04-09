09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
0-230'
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Beşiktaş GAİN oyuncusu Devon Dotson, MVP seçildi!

calendar 09 Nisan 2026 16:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN takımının ABD'li oyun kurucu Devon Dotson, yarı finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN'in oyun kurucusu Devon Dotson, en kritik anda büyük bir performans sergileyerek takımının Türk rakibi Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi kazanmasına yardımcı oldu ve bu süreçte BKT Avrupa Kupası yarı finallerinin MVP'si seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Bahçeşehir Koleji'ne seride 2-0 üstünlük kuran Beşiktaş GAİN'in 26 yaşındaki oyuncusunun, serideki maçlarda ortalama 22 dakika süre alarak 16 sayı, 5 asist, 4,5 ribaunt istatistiği yakaladığı ve 21 Performans Verimlilik Puanı (PIR) topladığı bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
