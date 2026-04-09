OKC, Curry'li Warriors ve Jordan'lı Bulls'un rekoruna ortak oldu

Oklahoma City Thunder, Stephen Curry liderliğindeki Golden State Warriors ve Michael Jordan önderliğindeki Chicago Bulls ile birlikte NBA tarihine geçti.



Thunder, üst üste ikinci normal sezonu da ligin en iyi takımı olarak tamamladı. Çarşamba günü Los Angeles Clippers karşısında baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 128-110'luk skorla kazanan Oklahoma City ekibi, sezonun 64. galibiyetine ulaşarak play-off'lara girerken ligin tartışmasız 1 numarası olduğunu bir kez daha gösterdi.



Bu galibiyetle birlikte ve normal sezonda oynayacağı iki maç daha bulunmasına rağmen Thunder, NBA tarihine adını yeniden yazdırdı. Oklahoma temsilcisi, üst üste iki sezonda 64 ve üzeri galibiyet alan üçüncü takım olarak Curry'li Warriors (2014-15, 2015-16) ve Jordan'lı Bulls'un (1995-96, 1996-97) yanına katıldı.



Geçtiğimiz sezonu 68 galibiyet ve şampiyonlukla tamamlayan Thunder, bu yıl da şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösteriliyor. Chet Holmgren, Jalen Williams ve MVP yarışının öne çıkan ismi Shai Gilgeous-Alexander önderliğinde Oklahoma City, önümüzdeki haftalarda da ligin en güçlü ekiplerinden biri olmaya devam edecek.



Ancak Thunder'ın zirveye giden yolu kolay olmayacak. Victor Wembanyama liderliğindeki San Antonio Spurs, üç kez MVP seçilen Nikola Jokic'li Denver Nuggets ve Doğu Konferansı'nda zirvede yer alan Detroit Pistons başta olmak üzere birçok güçlü rakip, Thunder'ı zorlu bir mücadeleye bekliyor.



Yine de ortaya koydukları dominant sezon performansı ve şampiyonluk tecrübesine sahip çekirdek kadroları sayesinde tarihsel veriler Thunder'ın yeniden zirveye çıkma ihtimalini güçlü şekilde destekliyor.



