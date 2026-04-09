09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Beşiktaş'tan Dani Ceballos'a markaj!

Beşiktaş, orta sahaya güç katmak için Real Madrid futbolcusu Dani Ceballos'u yakından takip ediyor.

calendar 09 Nisan 2026 08:30 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş yönetimi, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor ve bu doğrultuda Real Madrid'de forma giyen Dani Ceballos'u gündemine aldı.

Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki İspanyol yıldızı listesine ekledi. Ayrılma kararı alan Ceballos'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

16.5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Dani Ceballos, 2017 yazında Real Betis'ten Real Madrid'e transfer olmuştu. La Liga devinin kasasından bu transfer için 16.5 milyon euro bonservis bedeli çıkmıştı. 2019 sezonunda Arsenal'e kiralık olarak giden yıldız oyuncu, 2 yıllık İngiltere macerasının ardından kulübüne geri dönmüştü.

FENERBAHÇE'DE İSTEMİŞTİ

İspanyol orta sahayı geçen sezon yaz döneminde Fenerbahçe Kulübü de istemişti. O dönem başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, Dani Ceballos ile ilgilendiklerini, maliyeti nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı. Fransız futbolunun köklü kulübü Marsilya'nın yanı sıra La Liga temsilcisi Real Betis de oyuncuyla yakından ilgileniyor.

GELECEK SEZON

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kış döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla yapılan açıklamalarını güçlendiren siyah-beyazlılar, yazın en az 5 bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Orta sahaya "lider" oyuncu arayışındaki Beşiktaşlı kurmayların rotayı İspanya'ya çevirdiği ve Real Madrid'de futbol kariyerini sürdüren Dani Ceballos'u transfer listesine dahil ettiği öne sürüldü.

AYRILMAK İSTİYOR

MARCA'nın haberine göre; eflatun-beyazlı kulüp ile olan mukavelesi Haziran 2027'de bitecek olan 29 yaşındaki yıldız, Başkent ekibinden ayrılmayı kafasına koydu. Real Madrid yönetiminin tecrübeli oyuncuya transfer için kolaylık sağlayacağı aktarıldı. La Liga devinin talep ettiği bonservis bedelinin 10 milyon euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Dani Ceballos'un düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak istediği ifade edildi.

ÇOK YÖNLÜ YILDIZ

29 yaşındaki futbolcu çok yönlü olması nedeniyle teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlayabiliyor.

Merkez orta sahanın yanı sıra 8 veya 10 numara pozisyonunda da görev yapabilecek becerilere sahip. Dar alanda çalım atma yeteneğine ve pas kalitesi üst düzeyde olan Ceballos, pres altındayken soğukkanlı yapısıyla topu kolay kolay kaybetmiyor. Hücum organizasyonlarını yönlendirmek konusunda oldukça başarılı.

13 KEZ MİLLİ OLDU

Deneyimli oyuncu, 13 kez İspanya Milli Takımı'nda forma giydi.

İlk kez 2018 yılında o dönemin teknik direktörü Luis Enrique tarafından milli davet alan Dani Ceballos, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'nın 3-2 kazandığı Hırvatistan maçında tek golünü kaydetmişti. 29 yaşındaki futbolcunun ayrıca 2 asisti bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.