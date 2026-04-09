Trabzonspor'un golcü stoperi: Nwaiwu

Ligde forma giyen savunma oyuncularının gol istatistiklerine bakıldığında, Trabzonsporlu Nwaiwu'nun inanılmaz yükselişi dikkat çekiyor.
Devre arasında takıma katılmasına ve rakiplerine göre çok daha az süre almasına rağmen 3 gole ulaşan 22 yaşındaki oyuncu, golcü stoperler listesinde zirveye oturdu.
İLK SIRAYI PAYLAŞIYOR
Çaykur Rizeli Samet Akaydın ile ilk sırayı paylaşan Nwaiwu; Skriniar, Davinson Sanchez ve Singo gibi dünya çapında kariyere sahip yüksek fiyatlı elit savunmacıları geride bırakarak büyük bir sükse yaptı. 11 maça 3 gol sığdıran genç futbolcu, bir de asist katkısı verdi..
