08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-018'
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Rafael Van der Vaart'tan Vinicius'a eleştiri!

Real Madrid'in eski oyuncularından Rafael Van der Vaart, Vinicius Junior'un kendisini çok kolay yere bıraktığını söyledi ve Brezilyalı futbolcuyu bu konuda eleştirdi.

calendar 08 Nisan 2026 16:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'in eski oyuncularından Rafael Van der Vaart, İspanyol devinden Vinicius Junior ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

Hollandalı eski yıldız, Vinicius'un kendisini çok kolay yere bıraktığını söyledi ve 25 yaşındaki futbolcuyu bu konuda eleştirdi.

Rafael Van der Vaart, "Vinicius'u izlerken sinirleniyorum. Hafif bir müdahalede rakibine kırmızı kart çıkmasını umarak kendini yere atıyor ve sonrasında hiçbir şeyi yokmuş gibi ayağa kalkıyor. Bu çok üzücü bir durum çünkü o harika bir oyuncu." dedi.

Real Madrid'de bu sezon 45 maçta süre bulan Vinicius Junior, 17 gol attı ve 13 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
