Rafael Van der Vaart'tan Vinicius'a eleştiri!

Real Madrid'in eski oyuncularından Rafael Van der Vaart, İspanyol devinden Vinicius Junior ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.



Hollandalı eski yıldız, Vinicius'un kendisini çok kolay yere bıraktığını söyledi ve 25 yaşındaki futbolcuyu bu konuda eleştirdi.



Rafael Van der Vaart, "Vinicius'u izlerken sinirleniyorum. Hafif bir müdahalede rakibine kırmızı kart çıkmasını umarak kendini yere atıyor ve sonrasında hiçbir şeyi yokmuş gibi ayağa kalkıyor. Bu çok üzücü bir durum çünkü o harika bir oyuncu." dedi.



Real Madrid'de bu sezon 45 maçta süre bulan Vinicius Junior, 17 gol attı ve 13 asist yaptı.



