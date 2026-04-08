08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Rivers'tan ayrılık sinyali?: "Torunlarımı daha çok görmek istiyorum"

Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, takımın zorlu geçen sezonunun ardından koçluk kariyerine ara verebileceğinin sinyallerini verdi.

calendar 08 Nisan 2026 13:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA tarihinin en çok galibiyet alan aktif koçu olan ve tüm zamanlar listesinde altıncı sırada yer alan Rivers, geleceğiyle ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti: "Buna cevap vermeyeceğim ama görmek istediğim torunlarım var. Bu kadarını söyleyeyim, gerisini siz anlayın."

64 yaşındaki deneyimli koç, bu yaz Naismith Memorial Basketball Hall of Fame'e kabul edilecek. Rivers'ın önünde yalnızca Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan ve Pat Riley bulunuyor.

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Bucks, Antetokounmpo ve yaz döneminde kadroya katılan Myles Turner etrafında güçlü bir yapı kurmuştu. Ancak yaşanan sakatlıklar ve istikrarsız performans, sezonun gidişatını olumsuz etkiledi.

Sezona 8-5 ile başlayan Milwaukee, ardından yedi maçlık mağlubiyet serisi yaşayarak .500'ün altına düştü ve sezon boyunca bu seviyeden yukarı çıkamadı. Doğu Konferansı'nda kasım ortasından bu yana ilk sekiz içinde yer alamayan takım, Antetokounmpo konusunda takas söylentileri ve oyuncu ile yönetim arasındaki gerilimle de gündemde kaldı.

Rivers, yıldız oyuncunun durumu hakkında sürekli sorularla karşılaşmaktan rahatsız olduğunu daha önce şu sözlerle dile getirmişti: "Zor olan kısım şu ki, benim hiçbir dahlim olmamasına rağmen bu işin ortasında kalıyorum. Koçlar bu kararları vermez ama yine de soruları biz cevaplamak zorunda kalıyoruz. Bu durumun iki tarafı olduğunu söyleyebilirim."

Sezon sonunda hem Antetokounmpo'nun hem de Rivers'ın geleceği, Bucks organizasyonunun en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
