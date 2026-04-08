Rivers'tan ayrılık sinyali?: 'Torunlarımı daha çok görmek istiyorum'

Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, takımın zorlu geçen sezonunun ardından koçluk kariyerine ara verebileceğinin sinyallerini verdi.



NBA tarihinin en çok galibiyet alan aktif koçu olan ve tüm zamanlar listesinde altıncı sırada yer alan Rivers, geleceğiyle ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti: "Buna cevap vermeyeceğim ama görmek istediğim torunlarım var. Bu kadarını söyleyeyim, gerisini siz anlayın."



64 yaşındaki deneyimli koç, bu yaz Naismith Memorial Basketball Hall of Fame'e kabul edilecek. Rivers'ın önünde yalnızca Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan ve Pat Riley bulunuyor.



Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Bucks, Antetokounmpo ve yaz döneminde kadroya katılan Myles Turner etrafında güçlü bir yapı kurmuştu. Ancak yaşanan sakatlıklar ve istikrarsız performans, sezonun gidişatını olumsuz etkiledi.



Sezona 8-5 ile başlayan Milwaukee, ardından yedi maçlık mağlubiyet serisi yaşayarak .500'ün altına düştü ve sezon boyunca bu seviyeden yukarı çıkamadı. Doğu Konferansı'nda kasım ortasından bu yana ilk sekiz içinde yer alamayan takım, Antetokounmpo konusunda takas söylentileri ve oyuncu ile yönetim arasındaki gerilimle de gündemde kaldı.



Rivers, yıldız oyuncunun durumu hakkında sürekli sorularla karşılaşmaktan rahatsız olduğunu daha önce şu sözlerle dile getirmişti: "Zor olan kısım şu ki, benim hiçbir dahlim olmamasına rağmen bu işin ortasında kalıyorum. Koçlar bu kararları vermez ama yine de soruları biz cevaplamak zorunda kalıyoruz. Bu durumun iki tarafı olduğunu söyleyebilirim."



Sezon sonunda hem Antetokounmpo'nun hem de Rivers'ın geleceği, Bucks organizasyonunun en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.



