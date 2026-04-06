Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluk satrancında her puanın altın değerinde olduğu bu haftalarda, Galatasaray için İzmir deplasmanı zorlu bir sınav niteliği taşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda tribün şovuna hazırlanan taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kritik ilk düdük ne zaman çalacak?

Kısa ve net cevap: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki zorlu Göztepe - Galatasaray maçı, 8 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de oynanacak.

İzmir'deki muhteşem ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu gerilimi yüksek mücadele, Türkiye saati ile tam 20.00'de başlama vuruşuyla start alacak. Galatasaray kafilesi, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde pazar günü başladığı antrenmanlarla İzmir seferinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu kuralı bu maçta da değişmiyor.

Yayın Kanalı: Göztepe - Galatasaray müsabakası, beIN Sports 1 ekranlarından canlı, naklen ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler ise TOD TV veya beIN Connect platformlarını kullanabilecek.

Zorlu İzmir deplasmanı öncesinde Galatasaray cephesinde en çok konuşulan konu, dünya yıldızı Victor Osimhen'in durumu oldu.

Victor Osimhen Oynayacak mı?: Hayır. Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında talihsiz bir sakatlık geçiren Nijeryalı golcü, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Sağlık ekibinin yoğun mesai harcadığı Osimhen'in tahmin edilen sahalara dönüş süresi ise 23 Nisan 2026 olarak öngörülüyor. Galatasaray'ın bu zorlu deplasmandaki en büyük gol silahı Mauro Icardi olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında (10. haftada) Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazanmayı bilmişti. Kendi evindeki rövanşı almak isteyen Göztepe, taraftarının önünde sürpriz bir sonuca imza atarak Galatasaray'a şampiyonluk yolunda çelme takmak istiyor.