Haber Tarihi: 06 Nisan 2026 12:12 -
Güncelleme Tarihi:
06 Nisan 2026 12:12
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ateşinin her geçen hafta daha da harlanmasıyla birlikte, gözler 27. haftanın en kritik eşleşmelerinden birine çevrildi! Zirve yürüyüşünü sürdürmek ve hata yapmak istemeyen son şampiyon Galatasaray, deplasmanda İzmir'in güçlü temsilcisi Göztepe'ye konuk oluyor. Taraftarının muazzam desteğiyle evinde devlere geçit vermemekte kararlı olan sarı-kırmızılı İzmir ekibi ile İstanbul Aslanı'nın bu zorlu randevusu öncesi heyecan dorukta. Maç planı yapan, tribün biletlerini kovalayan ve ekran başına kilitlenecek olan milyonlarca futbolsever, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu sorguluyor: Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 TS - GS derbisinin ardından gözlerin çevrildiği Göztepe - Galatasaray müsabakası hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça dair son dakika gelişmeleri, kamp detayları ve Osimhen'in sakatlık durumu…
Şampiyonluk satrancında her puanın altın değerinde olduğu bu haftalarda, Galatasaray için İzmir deplasmanı zorlu bir sınav niteliği taşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda tribün şovuna hazırlanan taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kritik ilk düdük ne zaman çalacak?
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (8 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki zorlu Göztepe - Galatasaray maçı, 8 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de oynanacak.İzmir'deki muhteşem ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu gerilimi yüksek mücadele, Türkiye saati ile tam 20.00'de başlama vuruşuyla start alacak. Galatasaray kafilesi, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde pazar günü başladığı antrenmanlarla İzmir seferinin hazırlıklarını sürdürüyor.GÖZTEPE - GS MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu kuralı bu maçta da değişmiyor.Yayın Kanalı: Göztepe - Galatasaray müsabakası, beIN Sports 1 ekranlarından canlı, naklen ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler ise TOD TV veya beIN Connect platformlarını kullanabilecek.GALATASARAY'A OSİMHEN'DEN KÖTÜ HABER! (OYNAYACAK MI?)Zorlu İzmir deplasmanı öncesinde Galatasaray cephesinde en çok konuşulan konu, dünya yıldızı Victor Osimhen'in durumu oldu.Victor Osimhen Oynayacak mı?: Hayır. Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında talihsiz bir sakatlık geçiren Nijeryalı golcü, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.Sağlık ekibinin yoğun mesai harcadığı Osimhen'in tahmin edilen sahalara dönüş süresi ise 23 Nisan 2026 olarak öngörülüyor. Galatasaray'ın bu zorlu deplasmandaki en büyük gol silahı Mauro Icardi olacak.
İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?İki takım arasında ligin ilk yarısında (10. haftada) Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazanmayı bilmişti. Kendi evindeki rövanşı almak isteyen Göztepe, taraftarının önünde sürpriz bir sonuca imza atarak Galatasaray'a şampiyonluk yolunda çelme takmak istiyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.