Bitlisli Belkıs gerçek mi? Kıble filmine konu olan ürkütücü Belkıs Ana hikayesi nedir?
Haber Tarihi: 06 Nisan 2026 10:57
Türk sinemalarında vizyona giren "Kıble: Bitlisli Belkıs" filminin ardından, Türkiye'nin en karanlık ve ürpertici şehir efsanelerinden biri yeniden alevlendi! Geçmiş yıllarda Dabbe 5 filmine de ilham kaynağı olan, Bitlis'in ücra köylerinde yaşandığı iddia edilen ve kulaktan kulağa yayılarak kan donduran bu hikaye, son günlerde arama motorlarında günün en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Sinema salonlarından çıkıp "Bu anlatılanlar gerçekten yaşandı mı?" diye merak eden izleyiciler ve korku tutkunları, "Bitlisli Belkıs gerçek mi? Belkıs Ana kimdir, o köyde neler oldu?" sorularının yanıtını arıyor. İşte resmi kayıtlara geçtiği iddia edilen o korkunç efsanenin perde arkası ve tüm ürkütücü detaylar…
Geceleri uykuları kaçıran, yeni doğan bebeklerle ilgili o karanlık ayin iddiaları ve cinni varlıklarla olan esrarengiz bağlantılar, araştırmacıların da uzun süre gündemini meşgul etti. Peki, Bitlis'in dağ köylerinde gerçekten böyle bir "büyücü" yaşadı mı?
BİTLİSLİ BELKIS GERÇEK Mİ? (İŞTE İŞİN ASLI)Kısa ve net cevap: Hayır! Bilimsel verilere, akademik belgelere veya resmi devlet kayıtlarına göre "Bitlisli Belkıs" adında doğaüstü güçleri olan bir büyücünün veya şifacının gerçekten yaşadığına dair hiçbir somut KANIT YOKTUR. Sosyal medyada ve forumlarda dolaşan "Jandarma kayıtlarına geçti", "Görgü tanıklarının resmi ifadeleri var" şeklindeki iddialar, tamamen bir şehir efsanesinden (creepypasta) ve yerel bir korku mitinden ibarettir. Anadolu'nun pek çok yöresinde anlatılan "şifacı kadın" veya "cinci hoca" motiflerinin, yıllar içinde korku sinemasının da etkisiyle (özellikle Dabbe serisi ve son olarak 2026 yapımı Kıble filmiyle) abartılarak harmanlanmış kurgusal bir versiyonudur.KAN DONDURAN "BİTLİSLİ BELKIS" HİKAYESİ NEDİR?Peki dilden dile dolaşan bu ürkütücü efsane tam olarak ne anlatıyor? İnternette ve filmlere konu olan iddialara göre olaylar, 1960'lı yıllarda Bitlis'in (bazı anlatımlara göre Mutki ilçesine bağlı) bilinmeyen bir köyünde başlar:Lanetli Bebekler: Hikayeye göre, o dönemde köyde doğan bebekler çok garip hastalıklarla ve şekil bozukluklarıyla dünyaya gelmeye başlar. Kimi bebeklerin elleri ve ayakları yoktur, kimileri tek gözlü doğmakta, kimilerinin derisi ise adeta yılan derisini andırmaktadır.Belkıs Ana'ya Gidiş: Köylüler, köylerinin üzerinde bir lanet olduğunu düşünerek çareyi, cinni varlıklarla iletişim kurduğu söylenen ve "Belkıs Ana" olarak bilinen korkutucu görünümlü bir büyücüye gitmekte bulur.Karanlık Ayin: İddia edilen ve tamamen kurgu olan sözde görgü tanığı ifadelerine göre; Belkıs Ana gece yarısı evin bahçesinde hastalıklı bir bebeği alır, bazı ritüeller uygular ve bebeğin gözlerine garip şekiller çizer. Bu sırada aniden beliren siyah, karanlık bir gölgenin bebeği beşikten alarak kayıplara karıştığı anlatılır.SİNEMADA YENİDEN DİRİLEN EFSANE: KIBLE (2026)Halk arasında sadece bir "korku hikayesi" olarak kalması gereken bu mit, Türk korku sinemasının en sevdiği malzemelerden biri olmaya devam ediyor. İlk olarak Hasan Karacadağ'ın yapımlarıyla akıllara kazınan bu hikaye, Nisan 2026'da vizyona giren ve Selma, Aysel ve Nurten adındaki üç kız kardeşin çareyi bu gizemli kadında aramasını konu alan "Kıble: Bitlisli Belkıs" filmiyle yeniden popüler kültürün zirvesine oturmuştur.
