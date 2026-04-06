Bitlisli Belkıs gerçek mi? Kıble filmine konu olan ürkütücü Belkıs Ana hikayesi nedir?

Geceleri uykuları kaçıran, yeni doğan bebeklerle ilgili o karanlık ayin iddiaları ve cinni varlıklarla olan esrarengiz bağlantılar, araştırmacıların da uzun süre gündemini meşgul etti. Peki, Bitlis'in dağ köylerinde gerçekten böyle bir "büyücü" yaşadı mı?

Kısa ve net cevap: Hayır! Bilimsel verilere, akademik belgelere veya resmi devlet kayıtlarına göre "Bitlisli Belkıs" adında doğaüstü güçleri olan bir büyücünün veya şifacının gerçekten yaşadığına dair hiçbir somut KANIT YOKTUR. Sosyal medyada ve forumlarda dolaşan "Jandarma kayıtlarına geçti", "Görgü tanıklarının resmi ifadeleri var" şeklindeki iddialar, tamamen bir şehir efsanesinden (creepypasta) ve yerel bir korku mitinden ibarettir. Anadolu'nun pek çok yöresinde anlatılan "şifacı kadın" veya "cinci hoca" motiflerinin, yıllar içinde korku sinemasının da etkisiyle (özellikle Dabbe serisi ve son olarak 2026 yapımı Kıble filmiyle) abartılarak harmanlanmış kurgusal bir versiyonudur.

Peki dilden dile dolaşan bu ürkütücü efsane tam olarak ne anlatıyor? İnternette ve filmlere konu olan iddialara göre olaylar, 1960'lı yıllarda Bitlis'in (bazı anlatımlara göre Mutki ilçesine bağlı) bilinmeyen bir köyünde başlar:

Lanetli Bebekler: Hikayeye göre, o dönemde köyde doğan bebekler çok garip hastalıklarla ve şekil bozukluklarıyla dünyaya gelmeye başlar. Kimi bebeklerin elleri ve ayakları yoktur, kimileri tek gözlü doğmakta, kimilerinin derisi ise adeta yılan derisini andırmaktadır.

Belkıs Ana'ya Gidiş: Köylüler, köylerinin üzerinde bir lanet olduğunu düşünerek çareyi, cinni varlıklarla iletişim kurduğu söylenen ve "Belkıs Ana" olarak bilinen korkutucu görünümlü bir büyücüye gitmekte bulur.

Karanlık Ayin: İddia edilen ve tamamen kurgu olan sözde görgü tanığı ifadelerine göre; Belkıs Ana gece yarısı evin bahçesinde hastalıklı bir bebeği alır, bazı ritüeller uygular ve bebeğin gözlerine garip şekiller çizer. Bu sırada aniden beliren siyah, karanlık bir gölgenin bebeği beşikten alarak kayıplara karıştığı anlatılır.

Halk arasında sadece bir "korku hikayesi" olarak kalması gereken bu mit, Türk korku sinemasının en sevdiği malzemelerden biri olmaya devam ediyor. İlk olarak Hasan Karacadağ'ın yapımlarıyla akıllara kazınan bu hikaye, Nisan 2026'da vizyona giren ve Selma, Aysel ve Nurten adındaki üç kız kardeşin çareyi bu gizemli kadında aramasını konu alan "Kıble: Bitlisli Belkıs" filmiyle yeniden popüler kültürün zirvesine oturmuştur.