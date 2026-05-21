Göztepe'de Brezilyalılar soru işareti oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonun tamamlanmasının ardından Göztepe iç ve dış transfere çok erken başladı.
İlk olarak 2,5 yıldır sarı-kırmızılı formayı terleten Brezilyalı stoper Heliton ile yollarını resmen ayırıp, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile sözleşme yenileyen Göztepe, geçen sezonu Aris'te kiralık geçiren 29 yaşındaki stoper Noah Sonko Sundberg transferinde de son aşamaya geldi. Transfere hızlı bir giriş yapan Göztepe'de gözler ise verim alınamayan Brezilyalı 3 golcüye çevrildi. Takımın 11 golle en skorer ismi Juan Silva'yı yüksek bir bedelle satmayı planlayan yönetimin beklentileri karşılaşamayan diğer forvetler Janderson, Guilherme Luiz ve Jeferson'la (Jeh) ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.
Sezon boyunca istenilen performansı gösteremeyen 3 sambacı ile uzun soluklu sözleşmeler imzalayan yönetimin yeni sezonda oyuncuları kiralayabileceği ifade edildi. Juan'ın gitmesi durumunda iyi bir forvet takviyesi düşünen Sport Republic şirketinin diğer forvetlerin durumuna göre hareket edeceği vurgulandı. Sezon başında İzmir ekibine transfer olan Janderson taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında geldi. Göztepe, Janderson'la 1 yılı opsiyonlu 2028'e kadar mukavele yaparken, 27 yaşındaki futbolcu 32 maçta 6 gol atabildi. Göz-Göz'ün ara dönemde kadrosuna dahil ettiği 26 yaşındaki Jeferson'un da sözleşmesi 2028 yılına kadara yapıldı. İkinci yarıda Göztepe forması giymeye başlayan oyuncu genelde yedek soyundu.
IBRAHIM SABRA TAKIMA DÖNDÜ
Göztepe ile 16 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı 2 gol kaydedebildi. Göztepe'nin en verim alamadığı oyuncu ise 21 yaşındaki Luiz oldu. Jeh gibi ara dönemde gelen genç forvetle 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı. Takımda çok az süre alan Luiz, 13 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. Göztepe'nin devre arasında Hırvatistan'ın NK Lokomotiva ekibine kiraladığı 20 yaşındaki Ürdünlü golcü İbrahim Sabra da takıma döndü. Sezonun ilk devresinde Göztepe ile 9 maça çıkıp 1 kez ağları havalandıran Sabra, NK Lokomotiva'da ise 13 maçta 2 gol attı. Juan dışında diğer forvetlerinden istediği verimi alamayan Göztepe'de teknik ekibin yeni sezon öncesi daha güçlü bir hücum hattı istediği bildirildi.
KRASTEV GİTTİ, ANTUNES KALDI
Göztepe'nin ara dönemde Beşiktaş'a satılan Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ın yerine aldığı Bulgar oyuncu Filip Krastev'in de Türkiye macerası sona erdi. Belçika'nın Lommel takımından sezon sonuna kadar kiralanan 24 yaşındaki futbolcu çapraz bağlarından sakatlandı. Göztepe'ye beklenen katkıyı koyamayan Krastev'in yeni sezonda takımda yer almayacağı kesinleşti. Yine ara dönemde gelen İsviçreli orta saha Alexis Antunes'le ilgili ise bir sorun olmadığı vurgulandı. Antenus'le 2029 yılına kadar sözleşme imzalanırken, 25 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda da takımda yer alacağı kaydedildi. Antunes, bu sezon Göztepe'de 13 maça çıkıp 1 gol attı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30