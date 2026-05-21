 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Bernardo Silva, Galatasaray'dan zaman istedi

Galatasaray'ın büyük transfer rüyası olan Bernardo Silva, diğer gelecek teklifleri dinlemek için sarı kırmızılılardan zaman istedi.

calendar 21 Mayıs 2026 09:15
Haber: Sözcü
Bernardo Silva, Galatasaray'dan zaman istedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News
Galatasaray'ın 1 numaralı transfer bombası Bernardo Silva'da yeni gelişme...

Portekizli yıldız, Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek için sarı-kırmızılı kulüpten zaman istedi.

Masadan kalkarken talebini ileten tecrübeli futbolcu, şartların olgunlaşması durumunda yıllık 15 milyon Euro maaş beklentisini yineledi.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernardo Silva, Atletico Madrid dışında; Chelsea, Benfica, Barcelona, Milan ve Juventus'un da transfer listesinde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 52 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.