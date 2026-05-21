Bernardo Silva, Galatasaray'dan zaman istedi

Galatasaray'ın 1 numaralı transfer bombası Bernardo Silva'da yeni gelişme...
Portekizli yıldız, Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek için sarı-kırmızılı kulüpten zaman istedi.
Masadan kalkarken talebini ileten tecrübeli futbolcu, şartların olgunlaşması durumunda yıllık 15 milyon Euro maaş beklentisini yineledi.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernardo Silva, Atletico Madrid dışında; Chelsea, Benfica, Barcelona, Milan ve Juventus'un da transfer listesinde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de bu sezon 52 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
