 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Fenerbahçe'nin gündemindeki Conte için çarpıcı sözler: "Takıntılı"

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında öne çıkan Antonio Conte için Napoli muhabiri Matteo Nava açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Mayıs 2026 08:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin gündemindeki Conte için çarpıcı sözler: 'Takıntılı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Antonio Conte öne çıkıyor.

Başkan adayı Hakan Safi'nin istediği İtalyan çalıştırıcıyı, Napoli muhabiri Matteo Nava, A'dan Z'ye Sabah Spor'a değerlendirdi.

İşte Matteo Nava'nın açıklamaları;

"FUTBOLA TAKINTILI DERECEDE BAĞLI"

"Conte tamamen hedef odaklı bir teknik adam. Futbola takıntılı derecede bağlı ve bu oyunu çok iyi biliyor. Her şeyi analiz ediyor ve işine yüzde 100'ünü veriyor. Aynı fedakarlığı oyuncularından bekliyor. Kulüplerden sık sık pahalı transfer operasyonları talep ediyor ve bazı futbolcuları projesinin dışında bırakması da muhtemel. Yüksek profilli oyuncular istiyor ama çalışkan, mental olarak güçlü isimler tercih ediyor. Özellikle sezon öncesi kamplardaki idmanları son derece yorucudur. Takımları maç boyunca asla pes etmemeleriyle tanınır."

"DAHA ÇOK 3-5-2 SİSTEMİNİ KULLANIR"

"Bu çalışma tarzı genellikle aynı kulüpte 2 yıldan fazla kalmamasına neden oluyor. Talepkat bir hoca. İstediği oyuncular alınmadığında ya da transferler geciktiğinde başkanlarla sorun yaşayabiliyor. Taraftarlar onu çok sever ama başka bir kulübe gidene kadar. Sonrasında rakip taraftarların 1 numaralı hedefi haline gelir. Kariyerinde ağırlıklı olarak 3-5-2'yi kullandı. 2011'de Juventus'ta bu sistem ön plandaydı. Son yıllarda elindeki oyuncu grubuna göre değiştirmeyi öğrendi. Üçlü savunmayı öğretme konusunda çok başarılı."

KARİYERİ

Antonio Conte, teknik direktörlük kariyerinde Napoli'nin başında 90 maçta 1.98 puan ortalaması yakalarken, Tottenham'da 76 maçta 1.78, Inter'de 102 maçta 2.11, Chelsea'de 106 maçta 2.12 ve Juventus'ta 133 maçta 2.26 puan ortalamasına ulaştı. İtalyan çalıştırıcı ayrıca Siena'da 44 maçta 1.82, Atalanta'da 14 maçta 0.93 ve Bari'de 67 maçta 1.76 puan ortalaması elde etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.