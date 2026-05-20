Atletico Madrid, Bernardo Silva için devreye girdi!

Atletico Madrid, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Bernardo Silva ile ilgileniyor. Bernardo Silva da geleceğine dair açıklamalarda bulundu ve ailesine yakın olmak istediğini söyledi.

calendar 20 Mayıs 2026 19:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Bernardo Silva'nın talipleri giderek artıyor.

ATLETICO DEVREDE

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Portekizli futbolcu için devreye giren son takım Atletico Madrid oldu.

Atletico Madrid, takımdan ayrılan Antoine Griezmann yerini doldurmak için arayışlara başladı ve Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva'yı gündemine aldı.

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol ekibi, Griezmann'ın yerini Portekizli futbolcu ile doldurmak istiyor.

ATLETICO'NUN SÖZLEŞME PLANI

Atletico Madrid, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı. İspanyol ekibi, Bernardo Silva'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernardo Silva, Atletico Madrid dışında; Chelsea, Benfica, Barcelona, Milan ve Juventus'un da transfer listesinde yer alıyor.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ!

Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva, geleceğine dair mesaj verdi.

Portekizli futbolcu, artık ailesine daha yakın olmak istediğini söyledi.

Manchester City'den ayrılmasıyla ilgili konuşan Bernardo Silva, "Kupalar ve kişisel başarılarım açısından birçok faktörün birleşimi. Asla yeterli gelmez ancak bence çok şey kazandık. Artık genç oyuncuların sahneye çıkma zamanı geldi; benim içinse aileme biraz daha yakın olma fırsatı. Uzun süredir ayrıldık ve biraz daha yakın olmak istiyorum. Ayrıca yeni bir meydan okuma arıyorum. Kulübü ve geçirdiğim 9 yılı çok sevmeme rağmen, yeni bir meydan okuma için doğru zaman olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 52 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
