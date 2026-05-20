20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Milli judocu Mehmet Ali Ravi, başarısını antrenörlük kariyerinde de sürdürüyor

Mehmet Ali Ravi, sporculuk kariyerindeki Balkan ve Türkiye şampiyonluklarının ardından Şanlıurfa'da antrenör olarak genç judocular yetiştirip onları ulusal ve uluslararası başarılara hazırlıyor.

calendar 20 Mayıs 2026 14:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli judocu Mehmet Ali Ravi, başarısını antrenörlük kariyerinde de sürdürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Sporculuk kariyerinde Balkan şampiyonluğu yaşayarak ay yıldızlı bayrağı uluslararası arenada dalgalandıran milli judocu Mehmet Ali Ravi, memleketi Şanlıurfa'da geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor.

Judoya 13 yıl önce başlayan 25 yaşındaki Ravi, kariyerinde Balkan şampiyonluğunun yanı sıra 3 Türkiye şampiyonluğu yaşadı, ayrıca sporculuk döneminde 4 Türkiye ikinciliği ve 2 ulusal şampiyona üçüncülüğü elde etti.

Dört yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde antrenörlüğe başlayan Ravi, kısa sürede önemli dereceler kazanan sporcular yetiştirdi. Ravi'nin öğrencileri arasında Balkan üçüncülüğü elde eden bir sporcu ile Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü dereceleri kazanan çok sayıda genç judocu bulunuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Judo Salonu'nda yaklaşık 110 sporcuyla çalışmalarını sürdüren Ravi, disiplinli antrenman programlarıyla gençleri Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlıyor.

- "Emeğin karşılığını almak bizi mutlu ediyor

Milli antrenör Ravi, AA muhabirine, sporculuk kariyerinde elde ettiği başarıların kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

Balkan Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmanın unutulmaz bir duygu olduğunu ifade eden Ravi, şimdi aynı başarıları öğrencileriyle yaşamak istediğini belirtti.

Antrenörlük görevinde de önemli sonuçlar aldıklarını anlatan Ravi, şöyle konuştu:

"Dört yıldır antrenörlük yapıyorum ve her yıl Türkiye dereceleri elde ediyoruz. Verdiğimiz emeğin karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Sporcularımızın daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

Judonun yalnızca bir spor olmadığını dile getiren Ravi, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve disiplinli bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

- Öğrencilerinin hedefi şampiyonluk

Türkiye şampiyonu sporculardan Yusuf Beşaltı da antrenörünün desteğiyle önemli başarılar elde ettiğini belirterek, hedefinin milli formayla uluslararası şampiyonalarda derece kazanmak olduğunu söyledi.

Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan sporculardan Mustafa Zamir ise Balkan Şampiyonası'nda istediği sonucu alamadığını ancak yeni organizasyonlarda ay yıldızlı bayrağı zirveye taşımayı hedeflediğini ifade etti.

Judoya 4 yıl önce başlayan Mesut Turalı da antrenörü Ravi sayesinde Türkiye ikincisi olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası şampiyonluklar hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.