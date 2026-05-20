20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Beşiktaş, Filipe Luis ile iletişime geçti

Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışını sürdürürken, Filipe Luis ile temas kurdu ve Brezilyalı hocanın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

calendar 20 Mayıs 2026 10:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, önceliği yabancı hocalara verdi.

Listesinde çok sayıda isim bulunan siyah-beyazlılar, adaylar üzerinde detaylı bir çalışma içinde.

En doğru tercihi yapmak isteyen ve "Hata yapma şansımız yok" diyen Başkan Serdal Adalı'nın ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. Dino Toppmöller, Ange Postecoglou, Razvan Lucescu ve Oliver Glasner gibi isimleri değerlendirmeye alan yönetim, öncelikle Alman Toppmöller ile temasa geçmişti.

FİLİPE LUİS, TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK

Siyah-beyazlıların ardından Filipe Luis ile iletişim kurduğu kaydedildi. F.Bahçe ile de adı anılan Brezilyalı'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Rio de Janeiro ekibi Flamengo'da hem Copa Libertadores hem de Brezilya Ligi kupasını kaldıran Filipe Luis, beklenmedik şekilde mart ayında yönetimin kararıyla görevden alınmıştı. Şu anda boşta olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, Flamengo'da çıktığı 100 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
