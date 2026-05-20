Beşiktaş, Filipe Luis ile iletişime geçti

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, önceliği yabancı hocalara verdi.
Listesinde çok sayıda isim bulunan siyah-beyazlılar, adaylar üzerinde detaylı bir çalışma içinde.
En doğru tercihi yapmak isteyen ve "Hata yapma şansımız yok" diyen Başkan Serdal Adalı'nın ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. Dino Toppmöller, Ange Postecoglou, Razvan Lucescu ve Oliver Glasner gibi isimleri değerlendirmeye alan yönetim, öncelikle Alman Toppmöller ile temasa geçmişti.
FİLİPE LUİS, TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK
Siyah-beyazlıların ardından Filipe Luis ile iletişim kurduğu kaydedildi. F.Bahçe ile de adı anılan Brezilyalı'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
100
Rio de Janeiro ekibi Flamengo'da hem Copa Libertadores hem de Brezilya Ligi kupasını kaldıran Filipe Luis, beklenmedik şekilde mart ayında yönetimin kararıyla görevden alınmıştı. Şu anda boşta olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, Flamengo'da çıktığı 100 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı.
