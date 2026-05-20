19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-1
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
2-1
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-2
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-0
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
1-1

Parmos Bordo, final serisine galibiyetle başladı

Parmos Bordo, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Gaziantep Basketbol'u 83-62 yenerek seride 1-0 öne geçti.

calendar 19 Mayıs 2026 20:45 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 02:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Parmos Bordo, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 83-62 yendi.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 22-12 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-20 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 66-41 üstün tamamlayan Parmos Bordo, karşılaşmayı 83-62 kazandı.

Balıkesir ekibi, böylece seride durumu 1-0'a getirdi. Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Eşleşmenin ikinci maçı ise 21 Mayıs Perşembe günü yine Parmos Bordo'nun ev sahipliğinde oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
