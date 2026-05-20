19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-1
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
2-1
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-2
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-0
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
1-1

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan Türkiye Kupası finali çağrısı!

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde taraftarlara birlik ve kenetlenme çağrısı yaparak takıma destek verilmesini istedi.

calendar 19 Mayıs 2026 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 02:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun geride kaldığı belirtildi.

Sezon boyunca ortaya konulan eleştiriler, öneriler ve değerlendirmelerin gelecek sezonun yapılanması adına önemli bir rehber olacağına işaret edilen açıklamada, "Trabzonspor camiası, geçmişten bugüne her zaman ortak akıl ve güçlü aidiyet duygusuyla hareket etmiş, başarılarını da bu birlik ruhuyla elde etmiştir." denildi.

Sezon içerisinde herkesin farklı düşünce, beklenti ve eleştirilerinin olduğu aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ancak bugün, tüm bunları bir kenara bırakıp tek yürek olma günüdür. Önümüzde çok önemli bir Ziraat Türkiye Kupası finali bulunmaktadır. Böyle dönemlerde Trabzonspor camiasına yakışan, takımının yanında durmak, teknik heyete, yönetim kuruluna ve sahada mücadele eden futbolcularımıza moral vermektir. Bugün ihtiyaç duyulan şey ayrışmak değil, kenetlenmektir. Çünkü Trabzonspor, en büyük başarılarını inandığı, omuz omuza verdiği zaman elde etmiştir."

Açıklamada, Trabzonspor taraftarı, final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya gelecek.

  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
