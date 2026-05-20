20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Fenerbahçe Beko'nun hedefi EuroLeague'de üst üste şampiyonluk

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Beko, 2'si üst üste olmak üzere 3. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

calendar 20 Mayıs 2026 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko, son şampiyon ünvanını korumayı hedefliyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya temsilcileri Real Madrid ve Valencia Basket ile Yunanistan ekibi Olympiakos yer alacak.

Dört kez final oynadığı EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de, ikincisini 2025'te kazanan sarı-lacivertli takım, Atina'da üçüncü kez kupanın sahibi olmaya çalışacak.

- Son 11 sezonda 8. Dörtlü Final

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Dörtlü Final'in müdavimi oldu.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de son 11 sezonda üst üste 3, toplamda 8 kez son 4 takım arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026'da da Dörtlü Final'e yükseldi.

- Normal sezonu 4. tamamladı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de  normal sezonu 4. sırada bitirdi.

Sarı-lacivertli takım, oynadığı 38 maçta 24 galibiyet ve 14 yenilgi yaşadı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, ilk 8 müsabakada sadece 3 galibiyet alabildi. Bu süreçten sonra büyük bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, 21 müsabakada sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, kötü bir grafik çizdiği son 9 karşılaşmada ise sahadan 7 kez yenilgiyle ayrıldı.

- Play-off'ta Zalgiris'i eledi

Sarı-lacivertli takım, play-off'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris'e üstünlük kurarak adını Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe Beko, normal sezonu 5. sırada bitiren Zalgiris'e karşı İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçti.

Litvanya ekibi, Kaunas'ta oynanan üçüncü müsabakadan galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertli ekip, uzatmalara giderek büyük bir heyecana sahne olan serinin dördüncü maçında Zalgiris'i mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

- Önemli oyuncular Horton Tucker ile Baldwin

Fenerbahçe Beko'da Talen Horton Tucker ile Wade Baldwin'in performansı, Dörtlü Final'de belirleyici olacak.

EuroLeague'de ilk sezonu olmasına karşın uyum sürecini çabuk atlatan Horton Tucker, fiziksel avantajı, potaya hızlı gidebilmesi ve bire birdeki gücüyle sarı-lacivertlilere hücumda önemli katkı sağladı. ABD'li oyuncu, forma giydiği 41 maçta 15,7 sayı ortalamasıyla oynadı.

Wade Baldwin ise Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda birçok maçta liderlik rolü üstlenmesiyle dikkati çekti. Çıktığı 41 müsabakada 14,1 sayı ortalamasıyla mücadele eden ABD'li basketbolcu, savunmada sergilediği performansla da öne çıktı.

Sarı-lacivertlilerde milli oyuncu Tarık Biberovic 3 sayı çizgisinin gerisinden, Nicolo Melli ise pota altı ile savunma ribauntlarında kritik rol üstlenecek.

- Jasikevicius, 7. kez Dörtlü Final'de

Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de başantrenör olarak 7. Dörtlü Final'ine çıkacak.

Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı çalıştırıcısı, EuroLeague'de ilk Dörtlü Final heyecanını 2018'de ülkesinin Zalgiris takımıyla yaşadı.

2021, 2022 ve 2023'te Barcelona'yı son 4 takım arasına taşıyan Jasikevicius, son 3 sezonda ise sarı-lacivertlilerin başında aynı başarıyı yakaladı.

Sarunas Jasikevicius, bu süreçte tek şampiyonluğunu geçen sezon Fenerbahçe ile elde etti.

Jasikevicus, oyunculuk kariyerinde ise Avrupa Ligi'nde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

- Rakip Olympiakos

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, normal sezonu zirvede bitiren Yunanistan ekibine karşı final bileti alabilmek için mücadele edecek.

İki takım, Dörtlü Final'de üçüncü kez rakip olacak. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Yunanistan temsilcisi ise 2023-2024'te üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
