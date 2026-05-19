19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Manchester City, Enzo Maresca ile anlaştı!

Manchester City, Pep Guardiola'nın sezon sonunda görevden ayrılık kararı alması nedeniyle hemen aksiyon aldı. İngiliz ekibi, kulüpte daha önce Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.

19 Mayıs 2026 10:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Enzo Maresca ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola, sezon sonunda görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Manchester City, Guardiola ile ilgili yaşanan bu gelişme sonrası hemen harekete geçti.

MARESCA İLE ANLAŞMA

Romano'nun haberine göre, Manchester City, kulüpte daha önce Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.

3 YILLIK İMZA

İtalyan teknik adam, Manchester City ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

46 yaşındaki Maresca, 2023 yazında Manchester City'den ayrıldıktan sonra Leicester City ve Chelsea'de görev yapmıştı.

Ocak ayında Chelsea'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan Maresca, Londra temsilcisinde bu sezon 28 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

KUPALARI

Leicester City ile Premier Lig'e yükselen Enzo Maresca, Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
