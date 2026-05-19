Galatasaray'a Muhammed Damar önerisi

Galatasaray, yeni kuralda yerli oyuncuların ekstradan kıymete binmesi üzerine gözünü Almanya'ya çevirdi.
GALATASARAY'A ÖNERİ
Menajerler, Hoffenheim'dan Muhammed Damar'ı Galatasaray'a önerdi. İki ayağını da çok iyi kullanan 22 yaşındaki futbolcu için Hoffenheim'ın 5 milyon euro'luk bonservis beklentisi var.
OKAN BURUK RAPOR İSTEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 22 yaşındaki 10 numara için scout raporu istedi.
Hoffenheim forması altında 16 maçta süre bulan Muhammed Damar, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri de 5 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun, kulübü Hoffenheim ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
