Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

calendar 18 Mayıs 2026 18:30 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 18:43
A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 35 kişilik geniş kadrosu duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, mart ayında oynanan UEFA play-off mücadelelerinde Romanya ve Kosova'yı yenerek 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

48 takımın mücadele edeceği organizasyonda, turnuvaya götürülecek nihai kadrolarda en fazla 26 futbolcu bulunabilecek.

Ay-yıldızlı ekip, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler grup aşamasındaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. İkinci maçta Paraguay ile karşılaşacak olan Türkiye, gruptaki son mücadelesinde ise ABD'ye rakip olacak.

Öte yandan A Milli Takım, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile, 7 Haziran'da ise deplasmanda Venezuela ile hazırlık maçlarına çıkacak.


 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
A Milli Takım
A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
Güney Kore
Güney Kore'de Hyeon-gyu Oh kararı!
Fildişi Sahili
Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Süper Lig'den 5 isim
Kante
Kante'ye Fransa'dan müjdeli haber!
A Milli Takım
A Milli Takım'ın yeni marşı yayında
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön