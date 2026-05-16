Güney Kore'de Hyeon-gyu Oh kararı!

Güney Kore Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.



Beşiktaş'ın 25 yaşındaki golcüsü Hyeon-Gyu Oh, kadroda yer aldı.



Güney Kore; A Grubu'nda Meksika, Güney Afrika ve Çekya ile mücadele edecek.



Güney Kore Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:



Kaleci: Jo Hyun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)



Defans: Kim Min-jae (Bayern Münih), Jo Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austuri Wien), Seol Young-woo (Kızılyıldız), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Ay-hwan (Daejeon Hana)



Orta saha: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)



Forvet: Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Son Heung-min (Los Angeles FC), Cho Kyu-sung (Midtjylland)



