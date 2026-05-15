Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Süper Lig'den 5 isim

Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.





Galatasaray'dan Wilfried Singo, Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou, Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana kadroda yer aldı.





Başakşehir'in oyuncusu Christopher Operi ise yedek listede bulunuyor.



Dünya Kupası'nın E Grubu'nda Almanya, Ekvador ve Curaçao ile mücadele edecek Fildişi Sahili'nin kadrosu şöyle:



Kaleci: Yahia Fofana, Alban Lafont, Mohamed Kone



Defans: Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka



Orta saha: Christ Inao Oulaï, Seko Fofana, Parfait Guiagon, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Mickael Seri



Forvet: Yan Diomande, Bazoumana Toure, Amad Diallo, Simon Adingra, Nicolas Pepe, Evan Guessand, Ange-Yoan Bonny, Elye Wahi, Oumar Diakite







