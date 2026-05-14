Kante'ye Fransa'dan müjdeli haber!

Fransa Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.



Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante, kadroda yer aldı.



Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:



Kaleci: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser



Defans: Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix, Malo Gusto, Theo Hernandez



Orta Saha: Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery



Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta



2 ŞAMPİYONLUĞU VAR



Fransa, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Senegal, Irak ve Norveç'in de yer aldığı I Grubu'nda mücadele edecek.



Tarihinde iki kez kupaya uzanan Fransa, ilk şampiyonluğunu 1998'de yaşarken son olarak ise 2018'de zafere ulaşmıştı.



