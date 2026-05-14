Kante'ye Fransa'dan müjdeli haber!

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, ülkesi Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

calendar 14 Mayıs 2026 21:55
Fransa Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante, kadroda yer aldı.

Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:

Kaleci: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser

Defans: Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix, Malo Gusto, Theo Hernandez

Orta Saha: Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery

Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta

2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fransa, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Senegal, Irak ve Norveç'in de yer aldığı I Grubu'nda mücadele edecek.

Tarihinde iki kez kupaya uzanan Fransa, ilk şampiyonluğunu 1998'de yaşarken son olarak ise 2018'de zafere ulaşmıştı.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
