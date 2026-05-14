Kante'ye Fransa'dan müjdeli haber!
Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, ülkesi Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante, kadroda yer aldı.
Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:
Kaleci: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser
Defans: Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix, Malo Gusto, Theo Hernandez
Orta Saha: Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery
Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta
2 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Fransa, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Senegal, Irak ve Norveç'in de yer aldığı I Grubu'nda mücadele edecek.
Tarihinde iki kez kupaya uzanan Fransa, ilk şampiyonluğunu 1998'de yaşarken son olarak ise 2018'de zafere ulaşmıştı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
