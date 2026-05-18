Boluspor Kulübü Başkan Vekili Mustafa Yüksel, olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.
Yüksel, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl kulübün sıkıntı ve problemlerini bile bile yönetime geldiklerini söyledi.
Yönetimi aldıktan sonra ilerleyen süreçte kulüp başkanlığı için talibin çıkmasını beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Yüksel, "İstediğimiz desteği bulursak sezon sonuna kadar gider ve kulübü sağ salim teslim ederiz diye düşündük. Bu düşündüklerimizin yüzde beşi gerçekleşti." dedi.
Yüksel, kulübün maddi olarak desteklenmesini beklediklerine değinerek, "O dönemki belediye başkanı ve validen destek istedik. Destekler gelmediğinde sorunlar yaşayacağımızı herkese anlattık. Maalesef ne belediyeden ne de valilikten böyle bir destek geldi, aracı da olmadılar." diye konuştu.
Ligin ikinci yarısında finansal olarak kısıtlamalara gittiklerini, primleri aşağıya çekip giderleri düşürmeye çalıştıklarını vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:
"Olağanüstü kongre kararı aldık. Niye geciktiğimizi de söyleyelim. 'Bu süreçte belki bir yiğit çıkar, yönetim olarak kongreden önce istifa ederiz, alacak arkadaş hızlı şekilde çalışmalarına başlar, süreci hızlı götürürüz' diye düşündük ama kimse çıkmadı. Gecikme bundan kaynaklı. Kongreden kaçtığımız yok ya da yapmama gibi derdimiz asla olmadı. 2 Haziran'da ilk kongre, çoğunluk sağlanamazsa 15 gün sonra ikinci kongreyi yapacağız."
Yüksel, daha önce forma giymiş 3 futbolcuya olan borçlar nedeniyle transfer yasağının getirildiğini anımsatarak, bununla ilgili girişimlerin yapıldığını kaydetti.
Boluspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
Boluspor Kulübü Başkan Vekili Mustafa Yüksel, olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.
Boluspor Kulübü Başkan Vekili Mustafa Yüksel, olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'ye Kovacic önerisi
-
9
Przemyslaw Frankowski'nin kiralık opsiyonu uzadı!
-
8
Bursaspor'dan büyük sürpriz: Olivier Giroud
-
7
Hakan Safi'ye öneri: Conte ve Pioli
-
6
Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör!
-
5
Nuri Şahin için Fenerbahçe cevabı!
-
4
Aziz Yıldırım: "İki santrfor alacağız"
-
3
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
-
2
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
-
1
Antalyaspor'dan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a tepki
- 17:46 Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa sunuldu
- 17:18 Kayserispor'dan TFF'ye çağrı: "Lig bu haliyle tescil edilmemeli"
- 17:13 Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın ve teknik direktör sözleri
- 16:59 Hırvatistan, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı
- 16:34 Noa Lang, Galatasaray'a veda etti!
- 16:27 Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı
- 16:18 Vaclav Cerny'den Sergen Yalçın için paylaşım
- 16:10 Boluspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
- 16:02 Kulüpler Birliği, 10+4 için TFF'ye başvuracak!
- 15:58 Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!
- 15:51 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
- 15:24 Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör!
- 14:30 Göztepe'de Heliton veda etti
- 14:12 Real Madrid ayrılığı açıkladı: Dani Carvajal
- 14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
- 14:04 Antoine Griezmann, Barcelona'ya gittiği için özür diledi!
- 13:56 Samsunspor'da Mouandilmadji kariyer sezonunu yaşadı!
- 13:51 Başakşehir'de Leo Duarte ile yollar ayrıldı
- 13:51 Curtis Jones'tan Galatasaray itirafı!
- 13:34 Milli boksörler, Sırbistan'daki turnuvayı 12 madalyayla tamamladı
- 13:30 8 yaşındaki motokrosçu Ömer, Avrupa parkurlarında Türkiye'yi temsil edecek
- 13:22 Terry Stotts, Portland'a dönmek istiyor
- 13:22 Fenerbahçeliler Derneği'ne saldırı: 2 çocuk ailelerine teslim edildi
- 13:21 Victor Wembanyama ve Spurs 2027'de Avrupa'da parkeye çıkacak
- 13:20 Pelicans'ın koç arayışında Jamahl Mosley öne çıkıyor
- 13:19 Warriors, Stephen Curry'ye 140 milyon dolarlık teklifte bulunabilir
- 13:19 Harden ile Cavaliers arasında çok yıllı yeni sözleşme bekleniyor
- 13:18 Anunoby: "Hamstring sakatlığım geçmiştekiler kadar kötü değil"
- 13:17 Jalen Williams, Spurs'e karşı 1. maçta parkelere dönüyor
- 13:15 Trabzonspor'da gözler kupa finalinde
- 13:11 Necip Uysal'dan futbola veda!
- 13:06 Beşiktaş, sezonu hayal kırıklığıyla kapattı
- 12:55 Beşiktaş'ta en golcü Orkun Kökçü
- 12:37 Kenan Yıldız'dan transfer ve A Milli Takım itirafı
- 12:29 Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in yerine gelecek isim belli oldu!
- 12:06 Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile lige tutundu!
- 11:58 Trabzonspor'dan 4 yılın en iyi performansı
- 11:57 Beşiktaş, Hadjam için yeniden devrede!
- 11:45 Real Madrid'de Jose Mourinho'ya iki yıllık sözleşme!
- 11:41 Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler: Volkan Mutlu
- 11:37 Beşiktaş'tan Anguissa pazarlığı!
- 11:35 Samsunspor'dan transfer açıklaması!
- 11:27 Galatasaray'a İtalya'dan Bernardo Silva müjdesi
- 10:57 Beşiktaş'ın kiralık raporu! Kim ne yaptı?
- 10:35 Beşiktaş'ta 5 sezonluk ağır fatura!
- 10:27 Gizlice sızıp küfürlü pankart açtılar: Bayern Münih'te şok!
- 10:13 Zeynep Sönmez "en iyi dereceli" Türk tenisçi
- 10:02 Hakan Safi'ye öneri: Conte ve Pioli
- 09:47 Beşiktaş'ta kaleci transferi için yeni iddia: Vlachodimos
- 09:43 Renato Nhaga için Galatasaray'a mesaj!
- 09:37 Beşiktaş'tan Vangelis Pavlidis için resmi adım!
- 09:35 Galatasaray'da veda için olağan şüpheliler!
- 09:28 Shai Gilgeous-Alexander, üst üste ikinci MVP ödülünü kazandı!
- 09:28 Cavaliers, 2018'den beri ilk kez konferans finaline yükseldi!
- 09:22 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın isyanı! "Kalırsa biz yokuz!"
- 09:19 Bursaspor'dan büyük sürpriz: Olivier Giroud
- 09:07 Fenerbahçe, Semedo'yu gönderiyor
- 09:02 Galatasaray'dan acil hamle: Bertuğ Yıldırım!
- 09:02 Fenerbahçe'ye Kovacic önerisi
- 08:52 Aziz Yıldırım: "İki santrfor alacağız"
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!
Real Madrid ayrılığı açıkladı: Dani Carvajal
Antoine Griezmann, Barcelona'ya gittiği için özür diledi!
Kenan Yıldız'dan transfer ve A Milli Takım itirafı
Real Madrid'de Jose Mourinho'ya iki yıllık sözleşme!
Gizlice sızıp küfürlü pankart açtılar: Bayern Münih'te şok!
Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera dönemi bitti!
Fransa'da ortalık karıştı: İki maçta sahaya girdiler!
Barcelona, evinde 3 golle kazandı
Levante kazandı, Mallorca ateşe düştü!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30