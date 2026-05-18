Beşiktaş, Hadjam için yeniden devrede!

Beşiktaş, devre arasında maaş engeline takılan Young Boys'un Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için yeniden harekete geçecek.

calendar 18 Mayıs 2026 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın sol beke takviye yapacağı iddia edildi.

La Gazette du Fennec'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Beşiktaş'ın devre arasında da 23 yaşındaki Cezayirli oyuncuyu transfer etmeyi hedeflediği, ancak maaş beklentisinden dolayı transferin gerçekleşmediği vurgulandı.

HEDEF YENİDEN HADJAM

Öte yandan Kara Kartal'ın genç sol bek için yaz transfer döneminde tekrardan temasa geçeceği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 30 maçta Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam, bu müsabakalarda 2 gol atıp 4 de asist yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
