Levante kazandı, Mallorca ateşe düştü!

İspanya La Liga'nın 37. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Levante, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Levante, maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Levante'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Carlos Espi ve 87. dakikada Kervin Arriaga attı.
Levante'de Brugui, Mallorca'da ise Johan Mojica 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Levante, 42 puana yükseldi. 39 puanla kalan Mallorca, ligde son hafta öncesi küme düşme hattına geriledi.
Ligin gelecek ve son haftasında Levante, Real Betis deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.
