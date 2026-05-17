Galatasaray'da tüm mağlubiyetler dış sahada

Galatasaray, ligin son haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 5 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.
Dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 5. kez yenildi. Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 16. kez topu ağlarından çıkardı.
Dış sahada Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor'a yenilen Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla son 7 dış saha müsabakasının 4'ünü kaybetmiş oldu.
KASIMPAŞA'YA 7 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında 7 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, bu müsabakaya kadar rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan "Cimbom" rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini sürdüremedi.
