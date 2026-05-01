Zeki Murat Göle: 'Yeni sayfa açma zamanı'

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, ligdeki Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Göle, "İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Rakip de iki uzun top sonrası iki kere kalemize geldi ve goller buldu. Oyuncularımız maçı çevirmek için bütün eforlarını sarf ettiler. İstatistik olarak ikinci yarıda baya yüksek verilere ulaştık. Üçüncü golü bulduk ve sezon özeti gibi sanki üçüncü golü yedik..." dedi.
Zeki Murat Göle, "Genel olarak sezon zor geçti. Puan olarak çok kez geri düştük, rakibimiz yakalama şansımız oldu ama bir türlü başaramadık. Fenerbahçe için yeni bir sayfa açma zamanı. İlerleyen zamanlarda olacakları göreceğiz." diye konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Göle, duygu durumu çok değişik bir maç olduğunu belirtti.
İlk yarı istedikleri performansı gösteremediklerini aktaran Göle, "Duygu durumu çok değişik bir maç oldu. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Genel anlamda oyun kontrolü bizdeydi. Arkaya atılan 2 topta rakip 2 kere geldi ve onlar da gol oldu. Ceza sahasına 3 kez girebildiler ve 3 gol atmış oldular. İkinci yarı tam tersiydi gece ve gündüz gibi. Performansımız 2-3 katına çıktı. Oyuncularımız skoru çevirmek için elinden geleni yaptı. Şanssız bir golle 2 puan bıraktık." diye konuştu.
Göle, eksik oyunculara ilişkin ise şunları kaydetti:
"Nene ve Skriniar'ın durumunu biliyorsunuz uzun süredir sakatlıkları devam ediyor. Aynı şekilde Talisca ve Guendouzi'nin bir önceki maçta sakatlık durumları olmuştu. Asensio devamlı ağrılarla idare etmeye çalıştı, onu korumak zorundaydık daha kötü sonuç olabilir düşüncesiyle. Eski sakatlığı ve nüksetmeyle ilgili bir sıkıntısı yok. Cherif ayak bileğinden travma geçirdi antrenmanda. Bunlara ek olarak devre arasında 2 stoper değiştirmek zorunda kaldık. Zor bir süreç oldu."
Göle, "İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Rakip de iki uzun top sonrası iki kere kalemize geldi ve goller buldu. Oyuncularımız maçı çevirmek için bütün eforlarını sarf ettiler. İstatistik olarak ikinci yarıda baya yüksek verilere ulaştık. Üçüncü golü bulduk ve sezon özeti gibi sanki üçüncü golü yedik..." dedi.
Zeki Murat Göle, "Genel olarak sezon zor geçti. Puan olarak çok kez geri düştük, rakibimiz yakalama şansımız oldu ama bir türlü başaramadık. Fenerbahçe için yeni bir sayfa açma zamanı. İlerleyen zamanlarda olacakları göreceğiz." diye konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Göle, duygu durumu çok değişik bir maç olduğunu belirtti.
İlk yarı istedikleri performansı gösteremediklerini aktaran Göle, "Duygu durumu çok değişik bir maç oldu. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Genel anlamda oyun kontrolü bizdeydi. Arkaya atılan 2 topta rakip 2 kere geldi ve onlar da gol oldu. Ceza sahasına 3 kez girebildiler ve 3 gol atmış oldular. İkinci yarı tam tersiydi gece ve gündüz gibi. Performansımız 2-3 katına çıktı. Oyuncularımız skoru çevirmek için elinden geleni yaptı. Şanssız bir golle 2 puan bıraktık." diye konuştu.
Göle, eksik oyunculara ilişkin ise şunları kaydetti:
"Nene ve Skriniar'ın durumunu biliyorsunuz uzun süredir sakatlıkları devam ediyor. Aynı şekilde Talisca ve Guendouzi'nin bir önceki maçta sakatlık durumları olmuştu. Asensio devamlı ağrılarla idare etmeye çalıştı, onu korumak zorundaydık daha kötü sonuç olabilir düşüncesiyle. Eski sakatlığı ve nüksetmeyle ilgili bir sıkıntısı yok. Cherif ayak bileğinden travma geçirdi antrenmanda. Bunlara ek olarak devre arasında 2 stoper değiştirmek zorunda kaldık. Zor bir süreç oldu."