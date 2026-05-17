West Ham, küme düştü gibi...

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 3-1'lik skorla kazandı.



Newcastle, 15. dakikada Nick Woltemade ve 19. dakikada Will Osula ile maça hızlı başladı. Osula, 65. dakikada ikinci golünü attı ve farkı 3'e çıkardı.



West Ham, 69. dakikada Taty Castellanos'un golüyle skoru belirledi.



Newcastle, bu sonucun ardından puanını 49'a yükseltti.2



Küme düşme hattında yer alan West Ham United ise 36 puanda kaldı. Tottenham'ın kalan 2 maçında 1 puan alması durumunda West Ham, Premier Lig'den düşen üçüncü takım olacak.



West Ham, gelecek hafta Leeds United'ı konuk edecek. Newcastle ise Fulham deplasmanında sezonu tamamlayacak.



