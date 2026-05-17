Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da iki sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda ilk yarının son anlarında sorun yaşayan kaleci Günay Güvenç, ikinci yarıya çıkmadı. Galatasaray'da Günay yerine Batuhan Şen oyuna dahil oldu.
Galatasaray'da orta saha oyuncusu Renato Nhaga ise ikinci yarıda sakatlandı. Galatasaray'da sakatlanan Nhaga yerine 60. dakikada Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.
