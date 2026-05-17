Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti!

Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemini NOW'da yorumladı.



Adı birçok yerli ve yabancı teknik adamla anılan Fenerbahçe için Tümer Metin'in tercihi yerli hocadan yana oldu.



"UZUN VADELİ PLANDA GÖZÜM KAPALI TESLİM EDERİM"



Tümer Metin'in Fenerbahçe için dile getirdiği isim Abdullah Avcı oldu. Metin, deneyimli teknik adam için "Fenerbahçe için uzun vade planında gözüm kapalı teslim edeceğim teknik adamlardan bir tanesidir" dedi.



"KEFİL OLABİLECEĞİM BİRİSİDİR"



Abdullah Avcı'yı çok sevdiğini aktaran Tümer Metin, "Hem insanlığına, hem teknik adamlığına kefil olabileceğim birisidir." şeklinde konuştu.



TRABZONSPOR İLE 3 KUPASI VAR



Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı yaklaşık 2 yıldır boşta.



62 yaşındaki teknik adamın Trabzonspor ile 2021-22 sezonunda Süper Lig, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında ise Süper Kupa zaferleri bulunuyor.



