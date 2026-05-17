Gazi şampiyonu bu koşudan çıkabilir! Gözler Tay Deneme yarışlarında

Türk atçılığının en prestijli klasik mücadeleleri arasında yer alan Dişi Tay Deneme ve Erkek Tay Deneme Koşuları için geri sayım başladı. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının sezon içerisindeki en önemli sınavlarından biri olarak kabul edilen ve 100. Gazi Koşusu yolunda kritik öneme sahip yarışların deklareleri 15 Mayıs Cuma günü tamamlandı.

Türk yarışçılığında "Triple Crown" yani Üçlü Taç serisinin ilk ayağını oluşturan Tay Denemeler, bu yıl 71. kez düzenlenecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 17 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda genç safkanlar hem klaslarını göstermek hem de Gazi Koşusu öncesi güçlerini kanıtlamak için piste çıkacak.

Bir safkanın yıl içerisinde Tay Deneme, Gazi Koşusu ve Ankara Koşusu'nu kazanması halinde Türk yarışçılığının en büyük başarılarından biri olan Triple Crown unvanına ulaşma hakkı elde edeceği mücadeleler, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecana sahne olacak.





DİŞİ TAY DENEME KOŞUSU'NDA 12 SAFKAN START ALACAK

3 yaşlı dişi İngiliz taylarının sezon içerisindeki en önemli klas yarışlarından biri olan Dişi Tay Deneme Koşusu, 17 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Grup 1 statüsündeki mücadele, İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 1600 metre mesafe üzerinden koşulacak.

Kariyerlerinin en kritik virajlarından birine çıkacak genç dişi taylar, hem klaslarını ispat etmek hem de ilerleyen dönemde koşulacak büyük yarışlar öncesinde önemli bir avantaj yakalamak için mücadele verecek. Yarışta toplam 12 safkan start alacak.

Dişi Tay Deneme Koşusu, geçmiş yıllarda birçok şampiyon kısrağın yükselişine sahne olurken, bu yılki mücadelede de dikkat çeken pedigriye sahip tayların performansı merakla bekleniyor.

No AT JOKEY 1 AGATHA A. YILDIZ 2 BOUNDLESS POWER M.M. BİLGİN 3 GRACE OF GOD Ö. YILDIRIM 4 HOLD FAST N. AVCI 5 INCOME S. KAYA 6 LA HIGUERA M.S. ÇELİK 7 LOCO SUGAR V. ABİŞ 8 LYARA G. KOCAKAYA 9 PIHA H. ÇİZİK 10 ROMANTIC PARADISE A. ÇELİK 11 STAR RUNNER A. SÖZEN 12 VINTAGE H. KARATAŞ

ERKEK TAY DENEME KOŞUSU SAAT 16.30'DA

Pazar gününün bir diğer dev randevusu ise Erkek Tay Deneme Koşusu olacak. 3 yaşlı erkek İngiliz taylarının mücadele edeceği klasik yarış, saat 16.30'da başlayacak.

1600 metre çim pistte koşulacak Grup 1 mücadelede 11 safkan start alacak. 100. Gazi Koşusu öncesi en önemli form göstergelerinden biri olarak kabul edilen Erkek Tay Deneme, her sezon olduğu gibi bu yıl da yarışseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Gazi Koşusu'na aday gösterilen birçok önemli safkanın boy göstereceği yarışta alınacak sonuçlar, sezonun geri kalanına dair önemli ipuçları verecek. Özellikle uzun mesafeye yatkın pedigriye sahip tayların performansı, atçılık camiası tarafından yakından takip edilecek.



No AT JOKEY 1 BALLAD KING A. SÖZEN 2 BAY NALÇAKAN A. ÇELİK 3 DİRE WOLF H. KARATAŞ 4 JAPONCAN N. AVCI 5 JAZZ RUNNER M.M. BİLGİN 6 METAL HEART E. ÇANKAYA 7 MUCHO BUENO V. ABİŞ 8 TRUE BLUE A. YILDIZ 9 PAPMECANO G. KOCAKAYA 10 WHIZBANG S. KAYA 11 WOLF RULES A. KURŞUN

GÖZLER GAZİ KOŞUSU YOLUNDAKİ İLK BÜYÜK SINAVDA

Türk yarışçılığının klasikleşmiş organizasyonları arasında yer alan Tay Deneme Koşuları, yalnızca sezonun ilk büyük klas mücadeleleri olmasıyla değil, aynı zamanda Gazi Koşusu'nun favorilerini belirlemesi açısından da ayrı önem taşıyor.

Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak 71. Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları, hem yarışseverler hem de atçılık camiası için sezonun en dikkat çekici yarış günlerinden biri olmaya aday görünüyor.

