Gazi şampiyonu bu koşudan çıkabilir! Gözler Tay Deneme yarışlarında

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
20:00
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
20:00
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
17:00
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
16:30
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
16:30
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
16:30
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
16:30
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
16:30
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
16:30
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
16:30
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
15:30
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
15:30
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
16:30
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
15:30
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
15:30
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
15:30
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
15:30
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
15:30
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
16:30
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
19:30
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
14:30
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
18:00
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
18:00
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
18:00
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
18:00
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
18:00
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
18:00
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
18:00
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
15:30
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
18:00
17 Mayıs
Young Boys-Sion
17:30
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
17:30
17 Mayıs
Lugano-Basel
17:30
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
15:30
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
15:30
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
15:30
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
15:30
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
20:00
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
20:00
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
20:00
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
20:00
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
20:00
17 Mayıs
Levante-Mallorca
20:00
17 Mayıs
Elche-Getafe
20:00
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
20:00
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
19:30
17 Mayıs
Wolves-Fulham
17:00
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
17:00
17 Mayıs
Everton-Sunderland
17:00
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
17:00
17 Mayıs
M. United-N. Forest
14:30
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
20:00
17 Mayıs
Como-Parma
13:00
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
20:00
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
13:00
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
19:00
17 Mayıs
Inter-Verona
16:00
17 Mayıs
Roma-Lazio
13:00
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
13:00
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
13:00
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Gazi şampiyonu bu koşudan çıkabilir! Gözler Tay Deneme yarışlarında

Türk atçılığının en önemli klasik yarışlarından Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları, 17 Mayıs Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

Türk atçılığının en prestijli klasik mücadeleleri arasında yer alan Dişi Tay Deneme ve Erkek Tay Deneme Koşuları için geri sayım başladı. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının sezon içerisindeki en önemli sınavlarından biri olarak kabul edilen ve 100. Gazi Koşusu yolunda kritik öneme sahip yarışların deklareleri 15 Mayıs Cuma günü tamamlandı.

Türk yarışçılığında "Triple Crown" yani Üçlü Taç serisinin ilk ayağını oluşturan Tay Denemeler, bu yıl 71. kez düzenlenecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 17 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda genç safkanlar hem klaslarını göstermek hem de Gazi Koşusu öncesi güçlerini kanıtlamak için piste çıkacak.

Bir safkanın yıl içerisinde Tay Deneme, Gazi Koşusu ve Ankara Koşusu'nu kazanması halinde Türk yarışçılığının en büyük başarılarından biri olan Triple Crown unvanına ulaşma hakkı elde edeceği mücadeleler, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecana sahne olacak.

Koşuları Hipodrom.com, TJK TV, Tay TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Sporx'in uzman at yarışı ekibinin koşulara ve bugüne dair tahminlerini buradan görebilirsiniz 

DİŞİ TAY DENEME KOŞUSU'NDA 12 SAFKAN START ALACAK

3 yaşlı dişi İngiliz taylarının sezon içerisindeki en önemli klas yarışlarından biri olan Dişi Tay Deneme Koşusu, 17 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Grup 1 statüsündeki mücadele, İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 1600 metre mesafe üzerinden koşulacak.

Kariyerlerinin en kritik virajlarından birine çıkacak genç dişi taylar, hem klaslarını ispat etmek hem de ilerleyen dönemde koşulacak büyük yarışlar öncesinde önemli bir avantaj yakalamak için mücadele verecek. Yarışta toplam 12 safkan start alacak.

Dişi Tay Deneme Koşusu, geçmiş yıllarda birçok şampiyon kısrağın yükselişine sahne olurken, bu yılki mücadelede de dikkat çeken pedigriye sahip tayların performansı merakla bekleniyor.

 

NoATJOKEY
1 AGATHA A. YILDIZ
2 BOUNDLESS POWER M.M. BİLGİN
3 GRACE OF GOD Ö. YILDIRIM
4 HOLD FAST N. AVCI
5 INCOME S. KAYA
6 LA HIGUERA M.S. ÇELİK
7 LOCO SUGAR V. ABİŞ
8 LYARA G. KOCAKAYA
9 PIHA H. ÇİZİK
10 ROMANTIC PARADISE A. ÇELİK
11 STAR RUNNER A. SÖZEN
12 VINTAGE H. KARATAŞ
 

ERKEK TAY DENEME KOŞUSU SAAT 16.30'DA

Pazar gününün bir diğer dev randevusu ise Erkek Tay Deneme Koşusu olacak. 3 yaşlı erkek İngiliz taylarının mücadele edeceği klasik yarış, saat 16.30'da başlayacak.

1600 metre çim pistte koşulacak Grup 1 mücadelede 11 safkan start alacak. 100. Gazi Koşusu öncesi en önemli form göstergelerinden biri olarak kabul edilen Erkek Tay Deneme, her sezon olduğu gibi bu yıl da yarışseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Gazi Koşusu'na aday gösterilen birçok önemli safkanın boy göstereceği yarışta alınacak sonuçlar, sezonun geri kalanına dair önemli ipuçları verecek. Özellikle uzun mesafeye yatkın pedigriye sahip tayların performansı, atçılık camiası tarafından yakından takip edilecek.


NoATJOKEY
1 BALLAD KING A. SÖZEN
2 BAY NALÇAKAN A. ÇELİK
3 DİRE WOLF H. KARATAŞ
4 JAPONCAN N. AVCI
5 JAZZ RUNNER M.M. BİLGİN
6 METAL HEART E. ÇANKAYA
7 MUCHO BUENO V. ABİŞ
8 TRUE BLUE A. YILDIZ
9 PAPMECANO G. KOCAKAYA
10 WHIZBANG S. KAYA
11 WOLF RULES A. KURŞUN
 

GÖZLER GAZİ KOŞUSU YOLUNDAKİ İLK BÜYÜK SINAVDA

Türk yarışçılığının klasikleşmiş organizasyonları arasında yer alan Tay Deneme Koşuları, yalnızca sezonun ilk büyük klas mücadeleleri olmasıyla değil, aynı zamanda Gazi Koşusu'nun favorilerini belirlemesi açısından da ayrı önem taşıyor.

Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak 71. Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları, hem yarışseverler hem de atçılık camiası için sezonun en dikkat çekici yarış günlerinden biri olmaya aday görünüyor.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
