Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin gözü Greenwood'da

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken, transfer gündemini sarsacak bir gelişme yaşandı.



Adaylardan Hakan Safi'nin taraftarı heyecanlandıracak yıldız bir isim için harekete geçtiği öğrenildi.



Takvim'in haberine göre, Safi'nin Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un menajeri ile görüştüğü belirtildi.



Edinilen bilgiye göre Hakan Safi ve ekibi, Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son verebilmek adına dünya çapında ses getirecek bir yıldız transferine hazırlanıyor. Bu doğrultuda listede Greenwood'un listede yer aldığı ifade edildi.



PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ



24 yaşındaki ismin güncel değerinin 55 milyon euro olduğu öğrenilirken, Fransız temsilcisi Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.



AYRILIĞA SICAK BAKIYOR



Ancak Greenwood'un sezon içerisinde kulübüyle bazı sorunlar yaşadığı ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.



PERFORMANSI



Marsilya formasıyla 44 maça çıkan İngiliz futbolcu, 26 gol ve 10 asistle Avrupa'nın en dikkat çeken hücum oyuncularından biri oldu.



