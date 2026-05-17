16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-0
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-1
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
2-2
16 Mayıs
Estoril-Benfica
1-3
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
3-0
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
1-0
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-2
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-1
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-0
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

FIFA'dan TFF'ye özel ziyaret

FIFA Genel Sekreteri Grafström, Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

16 Mayıs 2026 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 00:17
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
 FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mattias Grafström, ilk olarak FIFA Genel Sekreterlik Ofisi Sorumlusu Gianni Manca ile TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Başkan Hacıosmanoğlu, misafirlerine A Milli Takım forması hediye etti.

Ziyaretin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla bir yemek organizasyonu düzenlendi. Yemekte TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları'nın yanı sıra FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Zoran Lakovic ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
