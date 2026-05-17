Sporting Lizbon ligi galibiyetle noktaladı

Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında Sporting ile Gil Vicente kozlarını paylaştı.
Estadio Jose Alvade'de oynanan maçı Sporting 3-0 kazandı.
Lizbon temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Eduardo Quaresma, 34. dakikada Luis Suarez ve 90+3'de Morten Hjulmand kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sporting Lizbon ligi 2. sırada tamamladı.
Gil Vicente ise uzun maratonu 6. basamakta bitirdi.
