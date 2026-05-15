Gökçe Bahadır kimdir, hamile mi?

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden o mutlu çiftin hayranları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok konuşulan bebek iddiaları gerçekten doğru mu?

Kısa, net ve yüzünüzde kocaman bir tebessüm oluşturacak o sarsıcı magazin kulisi gerçeği: Gazeteci Akif Yaman ve 2. Sayfa programının kulislere sızdırdığı son bilgilere göre, evet, Gökçe Bahadır hamile! İddiaların merkezindeki çarpıcı detaya göre, 44 yaşındaki başarılı oyuncunun hamilelik sürecinin henüz çok başında olduğu ve tam 1,5 aylık hamile olduğu yüksek sesle konuşuluyor.

2022 yılının Şubat ayında Çeşme'de masalsı bir düğünle müzisyen Emir Ersoy ile hayatını birleştiren Gökçe Bahadır'ın, bu mutlu haberi şimdilik sadece yakın çevresiyle paylaştığı ve nazardan korunmak amacıyla hamileliğini bir süre daha gizli tutmak istediği belirtiliyor.

Magazin basını bu devasa haberle çalkalanırken, gözler doğal olarak anında Emir Ersoy ve Gökçe Bahadır cephesine çevrildi. Ancak ikiliden şu an itibarıyla iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi.

Daha önce katıldıkları etkinliklerde gazetecilerin "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorularına içtenlikle yanıt veren çiftin o sözleri şimdi yeniden gündem oldu. Gökçe Bahadır o dönemde "Daha çok erken bence, çocuk kısmet işi" diyerek konuyu açık bırakmış, eşi Emir Ersoy ise "Kısmet böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma. Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa çok da güzel bir sürpriz olur" diyerek ebeveynlik fikrine ne kadar sıcak baktıklarını ortaya koymuştu. Görünüşe göre o beklenen "güzel sürpriz" kapıyı çalmış durumda!

Şimdi tüm magazin dünyası ve ünlü oyuncunun hayranları, Gökçe Bahadır'ın sosyal medya hesaplarından veya kameralar karşısında yapacağı o sarsıcı bebek müjdesi açıklamasına kilitlenmiş bekliyor!