16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-0
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-1
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
2-2
16 Mayıs
Estoril-Benfica
0-382'
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
2-082'
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
0-083'
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-2
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-1
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-0
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

Thorsten Fink: ''İnanılmaz bir takım ruhu koyduk''

Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mayıs 2026 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle gurur duymalıyız. İnanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.

Fink, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe karşısında hem topa sahip olma hem de geçiş oyununda etkili olabileceklerini gösterdiklerini söyledi.

Sezonun son maçını iyi tamamladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Fink, "Bugün çok şey oldu. Oynamış olduğumuz bu karşılaşmayla harika bir sonuçla, çok iyi bir performansla sezonu tamamlamış olduk. Bugün hem topa sahip olmayı hem de geçiş oyununda etkili olabileceğimizi gösterdik. Göstermiş olduğumuz performans sebebiyle mutluyum." diye konuştu.

Karşılaşmaya herhangi bir sıralama baskısı olmadan çıktıklarına işaret eden Fink, "Bugün herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Ne 5. sırada bitirme ihtimalimiz ne de alttan bizi yakalayabilecek bir rakibimiz vardı. Karşılaşmayı gol yemeden tamamlamış olmaktan da mutluyum. Gol averajında da artı 1'i yakalamış olduk, 51 puana ulaştık. Bence fena bir puan değil." ifadelerini kullandı.

Takımın sezon genelindeki performansını da değerlendiren Fink, şunları kaydetti:

"Sezona iyi başladık ancak sakatlıklar nedeniyle düşüş yaşadık. Buna rağmen takımım kalitesini yeniden gösterdi. Takımın senenin genelinde göstermiş olduğu performansa bakacak olursak, sezona çok iyi başlayan, daha sonrasında birçok sakat verip performansında düşüş gösteren bir dönem oldu. Şimdi ise tekrardan harika bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle gurur duymalıyız. İnanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik."

Sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncular ve teknik ekip üyelerine teşekkür eden Fink, bu sürecin kendisi için zor olduğunu sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
