16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-0
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-1
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
2-2
16 Mayıs
Estoril-Benfica
0-382'
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
2-082'
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
0-082'
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-2
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-1
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-0
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

Göztepe, Avrupa biletini Samsun'da kaybetti!

Göztepe, Samsunspor'a 3-0 mağlup olarak Avrupa biletini elinden kaçırdı. Samsunspor ise lige son 6 maçta 5 galibiyet alarak nokta koydu.

calendar 16 Mayıs 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 22:13
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 3-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Tanguy Coulibaly, 85. dakikada Elayis Tavsan ve 89. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Göztepe'de Heliton, 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GÖZTEPE AVRUPA FIRSATINI TEPTİ

Haftaya 5. sırada başlayan ve Avrupa bileti alma konusunda en avantajlı takım durumundaki Göztepe, bu yenilgi ve Başakşehir'in galibiyetiyle birlikte ligi 55 puanla 6. sırada bitirdi.

SAMSUNSPOR YÜKSEK FORMLA BİTİRDİ

Son 6 maçının 5'inden galibiyetle ayrılan Samsunspor, ligi 51 puanla 7. sırada bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Coulibaly'nin pasında Elayis Tavsan'ın şutunda kaleci Lis'ten dönen top, Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
12. dakikada Antunes'in yerden pasında Taha Altıkardeş'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.
25. dakikada Juan'ın ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Janderson'un çektiği şutu kaleci Okan Kocuk çıkarttı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
36. dakikada gelişen Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Cherni'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Juan'ın vuruşunda top filelerle buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından golü faul nedeniyle iptal etti.
67. dakikada Antunes'in kullandığı serbest vuruşta yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
85. dakikada Mouandilmadji'nin pasıyla kale önünde Elayis Tavsan'ın şutunda top ağlara gitti: 2-0
89. dakikada gelişen Samsunspor atağında Elayis Tavsan'ın pasında Mouandilmadji, ceza saha içinde çektiği şutta meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 3-0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 70 Enes Albak), Diabate (Dk. 60 Satka), Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 70 Yunus Emre Çift), Elayis Tavsan (Dk. 90 Afonso), Ntcham (Dk. 60 Makoumbou), Yalçın Kayan, Coulibaly, Holse, Mouandilmadji
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 86 Musah Muhammed), Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis (Dk. 70 Jeferson), Miroshi, Cherni (Dk. 86 Ogün Bayrak), Antunes (Dk. 78 Uğur Kaan Yıldız), Janderson (Dk. 78 Guilherme), Juan
Goller: Dk. 36 Coulibaly, Dk. 85 Elayis Tavsan, Dk. 89 Mouandilmadji (Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Heliton (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 30 Diabate, Dk. 60 Makoumbou, Dk. 77 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 33 Juan, Dk. 62 Dennis, Dk. 80 Arda Okan (Göztepe)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
