Göztepe, Avrupa biletini Samsun'da kaybetti!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 3-0'lık skorla kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Tanguy Coulibaly, 85. dakikada Elayis Tavsan ve 89. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.



Göztepe'de Heliton, 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



GÖZTEPE AVRUPA FIRSATINI TEPTİ



Haftaya 5. sırada başlayan ve Avrupa bileti alma konusunda en avantajlı takım durumundaki Göztepe, bu yenilgi ve Başakşehir'in galibiyetiyle birlikte ligi 55 puanla 6. sırada bitirdi.



SAMSUNSPOR YÜKSEK FORMLA BİTİRDİ



Son 6 maçının 5'inden galibiyetle ayrılan Samsunspor, ligi 51 puanla 7. sırada bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Coulibaly'nin pasında Elayis Tavsan'ın şutunda kaleci Lis'ten dönen top, Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

12. dakikada Antunes'in yerden pasında Taha Altıkardeş'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada Juan'ın ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Janderson'un çektiği şutu kaleci Okan Kocuk çıkarttı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

36. dakikada gelişen Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Cherni'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Juan'ın vuruşunda top filelerle buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından golü faul nedeniyle iptal etti.

67. dakikada Antunes'in kullandığı serbest vuruşta yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

85. dakikada Mouandilmadji'nin pasıyla kale önünde Elayis Tavsan'ın şutunda top ağlara gitti: 2-0

89. dakikada gelişen Samsunspor atağında Elayis Tavsan'ın pasında Mouandilmadji, ceza saha içinde çektiği şutta meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 3-0



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 70 Enes Albak), Diabate (Dk. 60 Satka), Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 70 Yunus Emre Çift), Elayis Tavsan (Dk. 90 Afonso), Ntcham (Dk. 60 Makoumbou), Yalçın Kayan, Coulibaly, Holse, Mouandilmadji

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 86 Musah Muhammed), Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis (Dk. 70 Jeferson), Miroshi, Cherni (Dk. 86 Ogün Bayrak), Antunes (Dk. 78 Uğur Kaan Yıldız), Janderson (Dk. 78 Guilherme), Juan

Goller: Dk. 36 Coulibaly, Dk. 85 Elayis Tavsan, Dk. 89 Mouandilmadji (Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Heliton (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 30 Diabate, Dk. 60 Makoumbou, Dk. 77 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 33 Juan, Dk. 62 Dennis, Dk. 80 Arda Okan (Göztepe)



