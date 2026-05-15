Bernardo Silva: 'Dünya Kupası'ndan önce transfer olmak istiyorum'

Adı Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve La Liga şampiyonu Barcelona ile anılan Bernardo Silva, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcu, yeni kulübüyle ilgili kararını Dünya Kupası öncesinde vermek istediğini belirtti.
KARARINI ERKEN VERMEK İSTİYOR
Bernardo Silva, transfer sürecinin milli takım kampına yansımamasını istediğini ifade etti.
Portekizli oyuncu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir sonraki kulübüme Dünya Kupası'ndan önce karar vermek istiyorum. Milli takıma katıldığımda geleceğimin çoktan netleşmiş olmasını isterim" dedi.
BENFICA SÖZLERİ
Bernardo Silva, Benfica'ya geri dönme ihtimaliyle ilgili de değerlendirmede bulundu.
Tecrübeli futbolcu, "Geri dönmek isterdim ancak şu an doğru zaman değil. Doğru zaman geldiğinde onların da beni isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
