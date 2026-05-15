15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Bernardo Silva: "Dünya Kupası'ndan önce transfer olmak istiyorum"

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu belirtilen Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası'ndan önce netleştirmek istediğini söyledi. Portekizli yıldız, Benfica'ya dönüş ihtimali hakkında da konuştu.

15 Mayıs 2026 14:01
Adı Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve La Liga şampiyonu Barcelona ile anılan Bernardo Silva, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, yeni kulübüyle ilgili kararını Dünya Kupası öncesinde vermek istediğini belirtti.

KARARINI ERKEN VERMEK İSTİYOR

Bernardo Silva, transfer sürecinin milli takım kampına yansımamasını istediğini ifade etti.

Portekizli oyuncu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir sonraki kulübüme Dünya Kupası'ndan önce karar vermek istiyorum. Milli takıma katıldığımda geleceğimin çoktan netleşmiş olmasını isterim" dedi.

BENFICA SÖZLERİ

Bernardo Silva, Benfica'ya geri dönme ihtimaliyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

Tecrübeli futbolcu, "Geri dönmek isterdim ancak şu an doğru zaman değil. Doğru zaman geldiğinde onların da beni isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
