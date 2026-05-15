Milliler rüyayı gerçeğe dönüştürmek için sahaya çıkacak!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. tur rövanş maçında, 16 Mayıs Cumartesi günü Norveç'i konuk edecek.
Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, Hollandalı hakem ikilisi William Weijmans-Rick Wolbertus düdük çalacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turun ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenilmişti.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'i elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak. 2027 Erkekler Hentbol Dünya Şampiyonası 13-31 Ocak 2027'da oynanacak.
Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, Hollandalı hakem ikilisi William Weijmans-Rick Wolbertus düdük çalacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turun ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenilmişti.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'i elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak. 2027 Erkekler Hentbol Dünya Şampiyonası 13-31 Ocak 2027'da oynanacak.