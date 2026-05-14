14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
1-1
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
1-1
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
1-080'
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-8
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-2
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-3
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
0-1
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-1

Real Madrid'de kriz saha içinde!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Oviedo maçında bir taraftarla tartışma yaşadı. Real Madridli taraftarlar, oyuncu isimlerinin anons edildiği sırada Mbappe ve Vinicius'un isimlerini ıslıkladı.

calendar 14 Mayıs 2026 22:55 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 23:12
Haber: Sporx.com
Real Madrid'de kriz devam ediyor! Son dönemde saha dışı olaylarla gündeme gelen İspanyol devinde Real Oviedo ile oynanan maçta da dikkat çeken anlar yaşandı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Oviedo maçının başladığı sırada tribünde bir taraftarla tartışma yaşadı.

Real Madridli taraftarlar, stadyumda oyuncu isimlerinin anons edildiği sırada Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un isimlerini ıslıkladı.

Santiago Bernabeu'da başkan Florentino Perez'e yönelik, "Florentino, şimdi git!" pankartı açıldı.

Real Madrid taraftarlarının 'Florentino Perez git' pankartı kaldırıldı. Güvenlik güçleri müdahale etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
