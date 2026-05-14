14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
0-17'
14 Mayıs
Sion-Lugano
0-09'
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
0-011'
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
0-070'
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-153'
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Thorsten Fink: "Galatasaray en önemlisiydi"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, katıldığı konferansta açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Mayıs 2026 17:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thorsten Fink: 'Galatasaray en önemlisiydi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, göreve geldikten takımın oynama şekli ni "biraz" değiştirdiklerini ve topa daha fazla sahip olan takım haline büründüklerini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fayda Topluluğu ile Üniversiteli Samsunsporlular tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sahadan Kalbe" konferansında Fink, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa, oyuncular Rick Van Drongelen ve Olivier Ntcham, öğrencilerle bir araya geldi.

Konferans öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Fink, Samsun'da futbol anlamında imkanların çok iyi olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Samsun ve kulüpteki insanların çok iyi olduğunu dile getiren Fink, "Hem taraftarımız, hem de kulübümüzün imkanları çok iyi. Bu da burada bulunmam için bana ekstra motivasyon sağladı. Ben göreve geldikten sonra takımda küçük değişiklikler yaptık. Oynama şeklimizi biraz değiştirdik. Şimdi topa daha fazla sahip olan takım haline büründük ve çok iyi maçlar çıkardık. Özellikle kendi evimizde oynadığımız karşılaşmalarda bunu başardık." dedi.

Beşiktaş karşısında etkili oyun sergilediklerini vurgulayan Fink, "Trabzonspor'a karşı da çok iyi oyun sergiledik. Ziraat Türkiye Kupası sonucunda penaltılarla rakibimize elenmiş olsak da bence en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi maçlar çıkardık. Son olarak Galatasaray karşısında aldığımız çok önemli bir galibiyet vardı ki bence buraya geldikten sonraki en büyük, en önemli galibiyetti. Ancak takımın gelişimi halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu sezonun son karşılaşmasına çıkacaklarını hatırlatan Fink, "Sonra transfer sezonu açılmış olacak. Takımı olabildiğince hazır hale getirmeye çalışacağız. Yeni sezonda kesinlikle daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu şekilde devam edersek, eminim daha fazlasını da başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.