14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Göztepe Avrupa'ya daha da yakın

Göztepe, Samsunspor'u yenip ligi 5'inci sırada tamamlarsa ve Trabzonspor da Türkiye Kupası'nı kazanırsa, 56 yıl sonra Avrupa sahnesine UEFA Konferans Ligi ile dönecek.

14 Mayıs 2026 13:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında cumartesi günü hiçbir iddiası kalmayan Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe, Avrupa hedefine bir adım daha yaklaştı.

Samsunspor'u yenip ligi 5'inci bitirmeye çalışacak sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmasıyla büyük sevinç yaşadı. Avrupa vizesi için lig 3'üncüsü Trabzonspor'un mutlaka kupayı almasını bekleyecek Göztepe, bordo-mavililerin Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yarı finalde zor da olsa elemesiyle rahatladı. Eryaman Stadı'nda son 12 dakikaya 1-0 yenik giren Trabzonspor, hem kendi taraftarını hem de Göztepelileri endişelendirdi.

Ardından 78'inci dakikada beraberlik golünü bulan Trabzonspor uzatmalarda ise Muçi'nin şahane golüyle maçı 2-1 kazanıp Göztepe'ye müjdeyi verdi. Avrupa için geri sayıma başlayan Göztepe, önce cumartesi günü Samsunspor'u yenip diğer hiçbir sonuca bakmaksızın 5'inciliği garantilemeye çalışacak. Ardından sarı-kırmızılılar 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor final maçına gözünü çevirecek. Göztepe 5'inci olur, Trabzonspor'da Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse, Göz-Göz adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdıracak ve 56 yıl sonra Avrupa arenasına çıkacak.

STANIMIR STOILOV'A ANLAMLI HEDİYE

Göztepe'nin başında geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçıyla 100'üncü resmi sınavına çıkan teknik direktör Stanimir Stoilov'a anlamlı hediye geldi. Sportif direktör Ivan Mance, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ardından Bulgar teknik adama adının yazılı olduğu 100 numaralı Göztepe forması hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte takımımızın başındaki 100'üncü maçına çıkan teknik direktörümüz Stanimir Stoilov'a bu özel maç anısına şanlı formamız sportif direktörümüz Ivan Mance tarafından takdim edildi. Ailemize kattığı değerler, bugüne kadar gösterdiği ve gelecekte de göstereceğine inandığımız başarılar için teknik direktörümüz Stanilir Stoilov'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
